Вверху: жилет, рубашка, галстук, брюки, John Varvatos Collection, носки, Falke, ботинки, Grenson, очки, Eye Respect x Oliver Spencer

Справа: костюм, рубашка, Gant Rugger, галстук, J. Crew, платок, Polo Ralph Lauren

«Я отрубил чуваку ногу. Это было похоже на трип, просто какой-то «Американский психопат», честное слово. Актер был настоящий, а нога, конечно, бутафорская. Но когда он заорал и стала хлестать кровь, после этого я ночью часа три не мог заснуть».

«Знаете почему в «Ходячих мертвецах» фактически нет любовной линии? Потому что ни у кого нет душа».

«Если имеешь дело с зомби, год идет за пять, уж поверьте мне».

Костюм, Gucci, рубашка, Rake, лоферы, Tom Ford «Моя настоящая фамилия Клаттербак. Мне никто не верит — даже портье в гостинице считали, что я им вру, когда представляюсь. Но когда я приехал в Америку, я решил поменять все: валюту, акцент, имя. Должен сказать, довольно дикое ощущение». «Странная история: как только я начал седеть, все вокруг стали говорить, что мне стоит попробовать себя в боевиках». «Я люблю погружаться в чужую культуру. Здесь, в Атланте, мне, например, совсем не хочется общаться с другими английскими актерами. И уж чего мне точно не хочется, так это обсуждать футбол и крикет».

Свитер, рубашка, Prada «Мне не нужен личный тренер. И кубики пресса тоже не нужны. Вообще не понимаю этой одержимости актеров развитием различных групп мышц и прочей ерундой. Я на такое подписаться не готов. А для того чтобы оставаться в форме, у меня есть зомби-апокалипсис». «Машины меня вообще не интересуют. Я и права-то получил только потому, что иначе моя невеста отказывалась выходить за меня замуж. Мне тогда было тридцать».