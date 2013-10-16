Вверху: жилет, рубашка, галстук, брюки, John Varvatos Collection, носки, Falke, ботинки, Grenson, очки, Eye Respect x Oliver Spencer
Справа: костюм, рубашка, Gant Rugger, галстук, J. Crew, платок, Polo Ralph Lauren
«Я отрубил чуваку ногу. Это было похоже на трип, просто какой-то «Американский психопат», честное слово. Актер был настоящий, а нога, конечно, бутафорская. Но когда он заорал и стала хлестать кровь, после этого я ночью часа три не мог заснуть».
«Знаете почему в «Ходячих мертвецах» фактически нет любовной линии? Потому что ни у кого нет душа».
«Если имеешь дело с зомби, год идет за пять, уж поверьте мне».