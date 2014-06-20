Пиджак, WINDSOR пиджак, EDWIN брюки, GANT RUGGER
СЛЕВА: майка, GOSHA RUBCHINSKIY свитер, HENRIK VIBSKOV свитер, CERRUTI 1881 брюки, DOLCE&GABBANA лоферы, A. TESTONI
СПРАВА: свитер, брюки, куртка, LOUIS VUITTON рубашка, BOSS
Пиджак, WINDSOR пиджак, EDWIN брюки, GANT RUGGER
Рубашка, куртка, POLO RALPH LAUREN брюки, CHRISTOPHE LEMAIRE
Рубашка, CARHARTT рубашка, BOSS кардиган, брюки, RALPH LAUREN лоферы, ALBERTO GUARDIANI
Рубашка, POLO RALPH LAUREN толстовка, DOLCE&GABBANA пиджак, рубашка, TOMMY HILFIGER TAILORED брюки, DIOR HOMME