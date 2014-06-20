Пиджак, WINDSOR пиджак, EDWIN брюки, GANT RUGGER

СЛЕВА: майка, GOSHA RUBCHINSKIY свитер, HENRIK VIBSKOV свитер, CERRUTI 1881 брюки, DOLCE&GABBANA лоферы, A. TESTONI
СПРАВА: свитер, брюки, куртка, LOUIS VUITTON рубашка, BOSS

Пиджак, WINDSOR пиджак, EDWIN брюки, GANT RUGGER

Рубашка, куртка, POLO RALPH LAUREN брюки, CHRISTOPHE LEMAIRE

Рубашка, CARHARTT рубашка, BOSS кардиган, брюки, RALPH LAUREN лоферы, ALBERTO GUARDIANI

Рубашка, POLO RALPH LAUREN толстовка, DOLCE&GABBANA пиджак, рубашка, TOMMY HILFIGER TAILORED брюки, DIOR HOMME