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«Я познакомился с Шелби два года тому назад. Ее рекомендовал один мой друг — она для меня позировала. Мы с ней сделали несколько очень глубоких фотографий. Когда выяснилось, что она сама тоже фотографирует и, конечно, умеет пользоваться сканером, я решил взять ее к себе в студию. Она очень молода, ей от силы года 22, но уже замужем — редкость для ее поколения. Шелби постоянно говорила о своем невероятном муже Оскаре. Однажды он заехал за ней на работу, и я понял, почему она от него в таком восторге. Настоящая идеальная пара. Когда у меня появилась возможность поснимать для российского Esquire, я сразу подумал про Оскара. Я люблю настоящие журналы с детективами и бульварные романы, они вдохновили эту съемку. Было весело. И я точно знаю, что Оскар умеет пользоваться пистолетом. Потому что он мне показывал».