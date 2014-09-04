ЛОРА ЭННО: «Мы с Алекси познакомились четыре года тому назад на вечеринке, через нашего общего друга Мухаммеда. Алекси художник, фотограф, графический дизайнер. Получше мне удалось его узнать, когда мы вместе помогали Мухаммеду на съемках. Мы подружились. Выяснилось, что Алекси умеет устанавливать контакт с разными маргиналами, поэтому, когда два года тому назад мне понадобился ассистент для работы с беженцами в Кале, я обратилась к нему. Мы 15 дней проработали вместе, и в это время очень много гуляли, обсуждали все, что увидели, думали, как я могу выразить это в фотографиях. В лесу мы набрели на следы людей, которые прятались там, пока ждали возможности перебраться на грузовике в Англию. Было ужасно интересно — мы вдвоем пытались понять, что происходило с этими людьми, учились расшифровывать пейзаж. У меня остались прекрасные воспоминания о ночи, когда мы катались на моем стареньком «вольво» по индустриальным районам Кале. Это было совершенно постапокалиптическое зрелище: ночь, пустынный пейзаж, дымящие заводы, огонь. Мы слушали музыку — Алекси впервые дал мне послушать рэп, — говорили о нелегальной иммиграции, жизни, фотографии… Алекси очень тихий и тактичный человек. Любит рассуждать о жизни, и мне импонирует его взгляд. А Фред — близкий друг Алекси. Мы познакомились в прошлом году, когда я впервые пришла в Le Garage — это объединение художников, которые занимаются графическим дизайном, организуют выставки. Фред очень симпатичный и к тому же актер. Мне хотелось снять людей, близких друг другу. Мы подумали, что из нас троих может получиться отличная дружественная команда».