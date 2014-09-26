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В родном Челябинске Александр Паль в основном боксировал и играл в баскетбол, после школы устроился в ЧОП и охранял местный офис «Единой России», где ночами читал «Братьев Карамазовых» в переплете XIX века — редкую книгу подарил дядя-писатель, он же посоветовал пойти в театральный. Перед экзаменами в ГИТИСе Александр занялся танцами и оперным пением, разучил «Дубинушку». Одна из первых работ Паля в кино — танцор гей-клуба в черной комедии Геннадия Островского «Пельмени». Пригласить актера на главную роль — в гангстерской комедии «Все и сразу» — первым догадался Роман Каримов. Но именно роль в «Горько!» сделала Паля одним из самых узнаваемых молодых артистов российского кино. Впрочем, эксплуатировать успех он не торопится, корпоративы вести не хочет. А ролью мечты называет Санчо Пансу, непонятно — в шутку или всерьез.
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В актерство Егора Корешкова окольным путем привела алчность: хотел зарабатывать много денег и пошел поступать на экономический факультет, но не сдал английский. Так он последовательно оказался в Педагогическом колледже, Институте культуры и на режиссерском факультете ГИТИСа, где познакомился с режиссером «Горько!» Жорой Крыжовниковым. Тем не менее утверждали Корешкова на главную роль долго: решение приняли за две недели до начала съемок. На съемочной площадке «Горько!» он освоился не вдруг: «это одна из самых сложных и заманчивых работ, когда нужно существовать в кадре, как в жизни, и в то же время не быть собой». В том же году Корешков отметился эпизодом в отчаянной драме Сергея Тарамаева и Любови Львовой «Зимний путь». В их следующем фильме сыграл уже главную роль — пианиста, который сближается с 11-летней дочерью своего спонсора. А в промежутке успел сняться в роли молодого Чехова в «Братьях Ч» Михаила Угарова. К себе предпочитает относиться с иронией, «иначе будет много седых волос».
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