Куртка, брюки, PRADA рубашка, HERMES

В актерство Егора Корешкова окольным путем привела алчность: хотел зарабатывать много денег и пошел поступать на экономический факультет, но не сдал английский. Так он последовательно оказался в Педагогическом колледже, Институте культуры и на режиссерском факультете ГИТИСа, где познакомился с режиссером «Горько!» Жорой Крыжовниковым. Тем не менее утверждали Корешкова на главную роль долго: решение приняли за две недели до начала съемок. На съемочной площадке «Горько!» он освоился не вдруг: «это одна из самых сложных и заманчивых работ, когда нужно существовать в кадре, как в жизни, и в то же время не быть собой». В том же году Корешков отметился эпизодом в отчаянной драме Сергея Тарамаева и Любови Львовой «Зимний путь». В их следующем фильме сыграл уже главную роль — пианиста, который сближается с 11-летней дочерью своего спонсора. А в промежутке успел сняться в роли молодого Чехова в «Братьях Ч» Михаила Угарова. К себе предпочитает относиться с иронией, «иначе будет много седых волос».