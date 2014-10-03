ЙОНАС ЛИНДСТРЕМ: «С Юлианом мы познакомились в Берлинском университете искусств: я учился на графического дизайнера, он только что окончил архитектурный факультет и вместе со своей девушкой, теперь уже женой, Еленой открыл собственное бюро Something Fantastic. Как-то Юлиан попросил помочь ему в разработке сайта, я согласился, хотя, сказать по правде, мало что в этом понимал. В итоге мы подружились. И хотя мы занимаемся разными вещами, мне всегда интересно выслушать идеи Юлиана и попробовать применить их в фотографии. В бюро Something Fantastic архитекторы не проектируют здания, а пишут теоретические работы, издают книги, преподают — их подход к архитектуре всегда казался мне особенным. Не подумайте только, что Юлиан такой занудный теоретик. Еще когда мы были студентами, они с Еленой снимали студию в Берлине и регулярно устраивали там грандиозные вечеринки. Несколько недель назад я побывал на их свадьбе и должен сказать, они все еще знают толк в настоящем веселье».