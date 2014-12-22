МИХАИЛ ГЕРАЩЕНКО, шеф-повар ресторана «Уголек»
Пиджак, RICHARD JAMES брюки, CORNELIANI рубашка, VAN LAACK бабочка, BROOKS BROTHERS ботинки, JOHN WHITE шляпа, BORSALINO
До службы в армии Михаил успел стать мастером спорта по самбо и дзюдо и получить диплом тренера университета физической культуры, а после задумался, чем заняться в жизни. Знакомый предложил поработать охранником в ресторане, но Михаил попросился на кухню. Так он стал переходить из ресторана в ресторан, пока Уильям Ламберти не пригласил его су-шефом в открывавшийся Uilliam’s. Позже участвовал в еще нескольких проектах, а год назад, вновь по предложению Ламберти, но уже с собственной командой поваров, возглавил кухню «Уголька».
АНТОН КОВАЛЬКОВ, шеф-повар ресторана «Фаренгейт»
Костюм, STRELLSON рубашка, JOOP галстук, ремень, CORNELIANI шляпа, ETRO
В 17 лет приехал в Нижний Новгород из Сарова и специальность повара в местном техникуме выбрал наугад. Впрочем, Антон был одним из лучших учеников на курсе, после окончания недолго проработал в Москве и отправился на стажировку в лондонский Hibiscus с двумя звездами «Мишлен». Успел поработать также в копенгагенском Noma и ресторанах Хельсинки, Стокгольма, Мадрида, Нью-Йорка, Чикаго и Сан-Франциско. В Москве возглавлял проект «22.13», а недавно стал шефом нового ресторана «Фаренгейт» — с упором на традиции русской кухни.
ИВАН БЕРЕЗУЦКИЙ, шеф-повар ресторана Twins
Костюм, GANT рубашка, STRELLSON галстук, кепка, BOSS ботинки, LOUIS VUITTON
СЕРГЕЙ БЕРЕЗУЦКИЙ, шеф-повар ресторана Twins
Пиджак, LOUIS VUITTON водолазка, RALPH LAUREN брюки, VERSACE ботинки, ALBERTO GUARDIANI шляпа, HENRY COTTON’S
Братья-близнецы Березуцкие выросли в Армавире, а работать начинали в Санкт-Петербурге. Карьера разделила их — Иван остался бренд-шефом петербургского PMI Bar, а Сергей стал шефом московского ресторана «Как есть». Когда Сергей в тандеме с братом готовился к San Pellegrino Cooking Cup в Испании, Иван предложил ему пари: если выиграешь, открываем совместный ресторан. Сергей стал лучшим молодым шеф-поваром мира в июне, а уже в декабре на Малой Бронной улице заработает Twins, шеф-поварами и совладельцами которого стали Березуцкие.
АЛЕКСАНДР ПРОШЕНКОВ, шеф-повар ресторана Saxon+Parole
Пиджак, брюки, BRIONI рубашка, VAN LAACK бабочка, STRELLSON шапка, BORSALINO
Начал свой путь в профессии в 1997 году, окончив ПТУ №172 по специальности «повар», работал во многих известных московских ресторанах, учился у шеф-поваров Марио Зорзетто, Тьерри Мона и Даниэля Розамонда, получил диплом Института Поля Бокюза в Лионе. Летом 2013 года возглавил кухню небольшого, но знакового кафе Meatball Company, знакомившего московскую публику с митболами. Затем стал шеф-поваром московской версии знаменитого манхэттенского заведения Saxon+Parole, на современный лад трактующего классическую французскую кухню.
ДЕНИС КАЛМЫШ, шеф-повар кафе музея современного искусства «Гараж»
Костюм, POLO RALPH LAUREN рубашка, VAN LAACK ботинки, ROCCO P шапка, BORSALINO шляпа, BRUNELLO CUCINELLI
В детстве мечтал о карьере повара или танцора, но заниматься танцами ему запретил отец. Окончив в 2003 году в Кишиневе колледж пищевого производства, первым поездом отправился в Москву. Ключевым моментом в карьере Дениса стала работа с Натаном Делимором и Натали Хорстинг в баре Denis Simachev. Втроем они ушли создавать кафе в «Гараже» — так в 22 года Денис стал шеф-поваром. Этим летом выпустил книгу «Повар в «Гараже», а сейчас готовится к открытию кафе в основном здании музея — павильоне «Времена года» в парке Горького.
НИКОЛАЙ ФЕДОТОВ, шеф-повар ресторана Enebaer
Пиджак, TOMMY HILFIGER водолазка, DANIEL HECHTER брюки, GANT кепка, BROOKS BROTHERS
Окончил МГТУ им. Баумана с расчетом вернуться на завод в родной Калуге, но обосновался в Москве и больше 7 лет проработал в строительной конторе. В 30 лет потерял всякий интерес к офисной работе и примерно тогда же впервые увидел телешоу Джейми Оливера — в итоге по несколько раз пересмотрел больше 200 выпусков. Знакомая Николая, ушедшая из Miсrosoft ради работы бармена, помогла ему устроиться на кухню. Успел поработать в Ragout, Osteria Uno и «The Сад». В начале 2014 года Федотов возглавил кухню скандинавского ресторана Enebaer.