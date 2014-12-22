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До службы в армии Михаил успел стать мастером спорта по самбо и дзюдо и получить диплом тренера университета физической культуры, а после задумался, чем заняться в жизни. Знакомый предложил поработать охранником в ресторане, но Михаил попросился на кухню. Так он стал переходить из ресторана в ресторан, пока Уильям Ламберти не пригласил его су-шефом в открывавшийся Uilliam’s. Позже участвовал в еще нескольких проектах, а год назад, вновь по предложению Ламберти, но уже с собственной командой поваров, возглавил кухню «Уголька».