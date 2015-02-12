Когда в 1970 году пятнадцатилетний бруклинский граффити-райтер Леонард Макгурр придумал себе псевдоним Futura 2000, он был уверен, что до двухтысячного года попросту не доживет. Один из самых известных и востребованных уличных художников, водивший дружбу с Жаном-Мишелем Баския, Китом Харингом и Энди Уорхолом, он пережил и многих сверстников, и рубеж веков — а потому теперь зовется просто Futura. Выставки художника, заложившего основы абстракционизма в граффити, проходят по всему миру, его работы хранятся в музеях современного искусства в США, Франции и Италии. Помимо расписывания разнообразных поверхностей, Futura занимается графическим дизайном и создает одежду для уличных брендов.