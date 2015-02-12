Когда в 1970 году пятнадцатилетний бруклинский граффити-райтер Леонард Макгурр придумал себе псевдоним Futura 2000, он был уверен, что до двухтысячного года попросту не доживет. Один из самых известных и востребованных уличных художников, водивший дружбу с Жаном-Мишелем Баския, Китом Харингом и Энди Уорхолом, он пережил и многих сверстников, и рубеж веков — а потому теперь зовется просто Futura. Выставки художника, заложившего основы абстракционизма в граффити, проходят по всему миру, его работы хранятся в музеях современного искусства в США, Франции и Италии. Помимо расписывания разнообразных поверхностей, Futura занимается графическим дизайном и создает одежду для уличных брендов.
Пальто, EMPORIO ARMANI свитер, SPRINGFIELD шляпа, Y’S
Кардиган, LOST & FOUND шапка, RICK OWENS брюки, WINDSOR ботинки, BOSS
Пальто, DIRK BIKKEMBERGS шапка, RICK OWENS свитер, SPRINGFIELD брюки, TOMMY HILFIGER
Куртка, BALLY свитер, JOOP джинсы, SPRINGFIELD кроссовки, BARRACUDA шапка, GOLDEN GOOSE
Шляпа, UMIT BENAN брюки, HENRY COTTON’S слиперы, BALLY
Пиджак, STRELLSON водолазка, CERRUTI 1881 жилет, HAIDER ACKERMANN шляпа, EMPORIO ARMANI брюки, WOOLRICH
Шляпа, COMME DES GARCONS HOMME