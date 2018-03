ЙЕН МАККЕЛ: «Мы познакомились с Аланом на вечеринке, которую я устраивал в своей старой студии в Западном Лондоне в честь выхода отдельной книгой моего проекта The New Gypsies («новые цыгане» — анархисты, выбравшие кочевой образ жизни вдали от цивилизации. — Esquire). Среди гостей были Кейт Мосс и Сэйди Фрост, а Алана пригласил мой друг и настоящий «новый цыган» Дэйв Сангер. Примерно через полгода мы с Аланом Уэссом отправились в графство Сомерсет в кочевой лагерь Сангера и его товарищей. Дэйв с Аланом прямо на обочине уселись импровизировать на гитарах, а мне оставалось только снимать их. Оказалось, что они познакомились через Пита Доэрти — оба играли в группе The Libertines, — а я незадолго до этого снимал Пита для итальянского Vogue. Уверен, что Алан рожден стать рок-звездой, он очень талантливый парень, сейчас у него собственная группа Lipstick Melodies. Над съемкой мы работали вместе и выбрали это странное место в графстве Кент, похожее на заброшенную съемочную площадку фильма Стенли Кубрика».