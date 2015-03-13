ТИМ РИЧМОНД: «Я знаю Стива уже восемь лет, мы вместе работали над несколькими короткометражными фильмами. У него редкий талант создавать музыкальное сопровождение, которое делает фильмы чем-то гораздо большим, чем просто последовательность кадров. Сам он так говорит о своей работе: «Я стараюсь создавать музыку, которая была бы одновременно экспериментальной и понятной любому уху. Использую самые разные инструменты — от самодельных до электронных. Ритм и звучание балансируют на грани хаоса». В начале двухтысячных Кидд играл в группе Krimo, а в 2005 году основал собственную студию. Параллельно он занялся разведением редкой породы свиней под названием Британский кролик и время от времени поставляет свинину лучшим лондонским ресторанам. Сейчас Стив живет в Уэст-Кантри с женой и тремя детьми».