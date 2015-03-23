У меня нет табу. Иногда ради китча я могу надеть и носки с сандалиями. Вообще, нельзя зарекаться — раньше, например, мне казалось невозможным увязать костюм и кроссовки, а сейчас это нормально.

Я родом из города, в котором всего 20 тысяч человек. Понятия о моде в нем формировались из ассортимента местного магазина: если привезут кроссовки, весь город будет в них ходить. А всегда в тайне хотелось выделяться.

В какой-то момент я совсем устал от поклонников и ходил в огромной ярко-красной шапке. Даже те, кто меня узнавал, стеснялись подойти — быть фриком спасает от чрезмерного любопытства.

В конце 1980-х мне очень нравился стиль английской группы Bros — короткие джинсы, берцы и малиновые пиджаки без воротников. Как-то я пошел в ателье и попросил сшить мне такой. С этим пиджаком я приехал домой в родной Гусев в Калининградской области. Местные парни смотрели на меня как на инопланетянина и просили его продать за 300 рублей. Но я отказался — пиджак у меня до сих пор где-то хранится.

В Мурманск, где я оказался после морского училища, приезжали финны, всегда хорошо одетые. И нам хотелось закосить под «финика». Если проходишь мимо гостиницы «Арктика» и попрошайка просит дать доллар — вот это был успех.

Я никогда не носил барсетку, и даже сейчас, когда в моде мужские клатчи, не могу себя с ним представить. Да, джинсы узкие, надо куда-то убрать телефон, сигареты, ключи, но все равно барсетка — последнее, что я бы хотел носить.

Пару лет назад в винтажном магазине я купил себе несколько рубашек американских солдат времен Вьетнамской войны.

Любимая вещь — кашемировая кенгуруха, я люблю ее носить дома на голое тело, просто с трусами. Знаете, как режиссер Эд Вуд, который всегда носил мохеровые свитера.

Я всегда любил застегивать верхнюю пуговицу на рубашке. Мой дед почему-то считал это достижением и с гордостью говорил: «Все, пацан уже, считай, к армии готов!»

Когда ты живешь с девушкой, ты не можешь игнорировать ее вкусы. При покупках нужно ее одобрение, если только ты не хочешь с ней разойтись. Мы советуемся, что надеть. Если выход в свет, то право выбора за тем, чье мероприятие, кто сегодня звезда. А второй подстраивается.

У меня все не просто с тем, чтобы быстро одеться. Я разбрасываю вещи и начинаю их искать. Ищу рубашку, а могу найти свитер. И начинаю по новой все примерять. Но если тороплюсь, могу собраться за 20 секунд.

В сильный мороз я надеваю лыжные штаны, легкий пуховик, наверх теплую куртку, шапку, шарф. В сильный мороз же все равно, только бы добраться из точки А в точку B.

Как-то, еще в прошлой жизни, я купил с рук косуху. Потом оказалось, что она ворованная, ко мне пришла милиция, изъяла ее, и она проходила как вещдок.