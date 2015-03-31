ИГОРЬ НЕСТЕРОВ, старший пилот-инструктор отряда Boeing 747, «Трансаэро»
Пиджак, GUCCI брюки, EMPORIO ARMANI рубашка, VAN LAACK ботинки, A. TESTONI багаж, LOUIS VUITTON
«Я отсчитываю свой стаж с 1977 года, когда отец взял меня с собой в полет на дельтаплане. Мне было три года, и я навсегда заболел небом: все детство я занимался в аэроклубе, летал на дельтаплане и параплане, в 14 лет уже прыгал с парашютом. Больше всего в своей работе я люблю визуальный заход на посадку, когда пилот видит полосу и садится без навигационных средств. Это самый сложный тип захода — все на твоем умении и профессионализме. Обычно визуальный заход осуществляется в аэропортах, где не слишком интенсивное воздушное движение и идеальная погода. В каждом отдельном случае это оговаривается экипажем с диспетчером. Часто получается его выполнить в Израиле, Доминикане, на Кипре, реже — в США. Хотя я визуально заходил и в Майами, и даже Нью-Йорке».
БАСТИАН ШТАНК, второй пилот Airbus А320, Lufthansa
Пиджак, LOUIS VUITTON рубашка, VAN LAACK
галстук, BOSS ботинки, SANTONI
«Для пилотов ожидание тоже часть работы. Перед вылетом каждый самолет обязательно проверяет команда техников, за ними по второму разу все перепроверяют пилоты. Из-за плохой погоды часто случаются отмены и задержки рейсов, а зимой самолеты сильно замерзают и порой долго оттаивают. Но когда корабль наконец набирает высоту, нос самолета рассекает облака, и ты оказываешься в залитом солнцем небе — вот самый прекрасный момент. Из аэропортов я больше всего люблю лондонский Хитроу. Это невероятно загруженный аэропорт, но на подлете ты дважды разворачиваешься над центром города, и из кабины как на ладони видны Букингемский дворец, колесо обозрения, здание парламента. Над Москвой, кстати, вообще нельзя пролетать, и я не знаю даже, что будет, если пролететь — наверное, что-то случится».
АНТЬЕ ШЭПЕР, второй пилот Airbus A380, Lufthansa
Костюм, BOSS жилет, D’S DAMAT
туфли, BALDININI
«У нас есть традиция: диспетчеры поздравляют пилотов со всеми праздниками. Иногда мне даже кажется, что это перебор. Перед Рождеством у меня бывает по четыре полета в день на протяжении пяти дней подряд, и за это время две тысячи человек желают мне по бортовой связи счастливого Рождества. А уж когда сборная Германии стала чемпионом по футболу, все диспетчеры мира, кажется, поздравили наш экипаж. Другое дело — общение с пилотами. Это такое сообщество, у коллег всегда можно узнать, что посмотреть в Москве или в какой бар лучше сходить в Сингапуре. Пилотам можно тусоваться в командировках, главное — высыпаться, джетлаг ведь и нас мучает. Просыпаешься ты в Сан-Франциско в пять утра, а кроме Starbucks все закрыто. Так что идешь в тренажерный зал в отеле и встречаешь всех своих коллег».
АНДРЕЙ МАБО, старший пилот-инструктор Airbus A320, S7 Airlines
Костюм, BRIONI рубашка, BOSS платок, CORNELIANI галстук, EMPORIO ARMANI
«Меня часто спрашивают, не страшно ли мне летать. Я говорю: «Нет, дураков не пускают за штурвал». На машине страшнее ездить. Самолеты — самый безопасный вид транспорта, а 2013 год стал самым безопасным за историю авиации. Впрочем, когда я лечу как пассажир, полностью расслабиться все равно не могу. Даже заснуть не получается. Стараюсь контролировать, что происходит: слушаю двигатели, как работает экипаж, на автомате или в ручном пилотировании летит самолет. Это интуитивно, на подсознательном уровне. Хотя перед полетом у меня нет ни ритуалов, ни суеверий, разве что одно наблюдение: раньше по пути в Домодедово я делал пересадку на станции метро «Охотный ряд» и всегда слушал, что играют музыканты в переходе. Если играет приятная легкая музыка, полет проходит спокойно. А если минорная, жди проблем».
МАРИЯ УВАРОВСКАЯ, командир Airbus А320, «Аэрофлот»
Костюм, BROOKS BROTHERS багаж, LOUIS VUITTON туфли, TOMMY HILFIGER
«Самый прекрасный момент за все восемь лет моей карьеры — когда я только начала работать командиром. Правда, пассажиры в России очень удивляются, когда слышат женский голос, объявляющий: «Я —Мария Уваровская, командир корабля Airbus A320». Бортпроводники мне рассказывали, что многие переспрашивают, принимают это за розыгрыш. Но я считаю, что работа пилота вполне подходит для женщины. Да, дома мы бываем очень редко, с семьей и детьми приходится решать своими силами, но по всем остальным параметрам работа великолепная. Вот только еда на борту надоедает: нам приносят меню из бизнес-класса, причем командир и пилоты по правилам не могут брать одно и то же, чтобы исключить возможность отравления. Но когда ешь одно и то же длительное время, блюда надоедают, и иногда мы капризничаем».
БРАЙАН ВАГНЕР, второй пилот Boeing 777,
Emirates
Ботинки, FABI костюм, TOMMY HILFIGER TAILORED рубашка и галстук, VAN LAACK
«Мой отец был инженером в авиации, так что я рос возле самолетов. Когда мне исполнилось 14, отец подарил мне полет с инструктором на легкомоторном самолете, и с тех пор я знал, чем буду заниматься всю свою жизнь. Пилотом я работаю уже больше десяти лет. Я уже был командиром американской авиакомпании, когда от знакомых узнал о том, что Emirates набирает пилотов. Просто зашел на их сайт, отправил резюме, и меня пригласили в Дубай. Там я прошел четырехдневное собеседование и стал линейным пилотом. В компании я работаю уже больше четырех лет и в этом году рассчитываю стать командиром. Дубай я считаю своим домом, здесь у нас с женой родился сын, а сейчас мы ждем второго ребенка. Я летаю по более чем сотне разных направлений, сегодня приземлился в Москве, а на следующей неделе могу вести рейс в Рио-де-Жанейро, а еще через неделю — в Кейптаун».
РОБЕРТО ГОМЕЗ ДЕЛЬ ТОРО, второй пилот Airbus A320, Iberia
Костюм и рубашка, JOOP! галстук, BOSS ботинки, BALDININI
«Как-то я вез сборную Испании на товарищеский матч, и все члены команды, которые недавно выиграли чемпионат мира, были на борту. У меня с собой был испанский флаг, и все футболисты расписались на нем. Еще я много раз возил золотой состав «Реал Мадрида» — Зидана, Бекхэма, Роналдо. Большинство футболистов, к которым подходишь сфотографироваться, просят посмотреть кабину самолета и ведут себя как дети: восхищаются и все разглядывают. А однажды я после посадки попросил легендарного Хорхе Вальдано, тогда генерального директора мадридского клуба, сфотографировать меня с Роналдо и Роберто Карлосом. Тут же ко мне подбежал репортер и попросил немедленно прислать ему фотографию. На следующий день я увидел себя в компании легенд на первой полосе газеты тиражом в два миллиона экземпляров».
ИГОРЬ НЕСТЕРОВ, старший пилот-инструктор отряда Boeing 747, «Трансаэро»
Костюм и рубашка, TOMMY HILFIGER TAILORED галстук, MEUCCI ботинки, DIOR HOMME портфель, HERMES
БРАЙАН ВАГНЕР, второй пилот Boeing 777,
Emirates
Рубашка и галстук, TOMMY HILFIGER плащ, STRELLSON ботинки, ALBERTO GUARDIANI
РОБЕРТО ГОМЕЗ ДЕЛЬ ТОРО, второй пилот Airbus A320, Iberia
Костюм, D’S DAMAT галстук, CORNELIANI рубашка, VAN LAACK ботинки, TOMMY HILFIGER
МАРИЯ УВАРОВСКАЯ, командир Airbus А320, «Аэрофлот»
Костюм и рубашка, BOSS ботинки, TOMMY HILFIGER
АНДРЕЙ МАБО, старший пилот-инструктор Airbus A320, S7 Airlines
Пиджак, MEUCCI платок, CORNELIANI рубашка, WINDSOR ботинки, BOSS портфель, A.TESTONI
БАСТИАН ШТАНК, второй пилот Airbus А320, Lufthansa
Пиджак, EMPORIO ARMANI брюки, JOOP! рубашка, WINDSOR платок, BOSS слиперы, HERMES багаж, PRADA
ЭДУАРД ОХРЕМЕНКО, старший пилот-инструктор Airbus A330, «Аэрофлот»
Платок, CORNELIANI галстук, D’S DAMAT рубашка, VAN LAACK ботинки, BOSS
«В нашей работе очень многое определяется инструкцией. Начать хотя бы с внешнего вида. Пилоты могут носить бороду, но не слишком окладистую, чтобы она не мешала надеть кислородную маску. Нельзя надевать обувь с открытой пяткой, нельзя иметь татуировки на кистях рук, шее и лице. Разрешается носить обручальное кольцо, а перстни — нет. Существует инструкция на случай попытки захвата, есть условные сигналы. Наши кабины оборудованы видеокамерами, но перед каждым рейсом командир дополнительно оговаривает со старшим бортпроводником и экипажем кодовые слова на случай попытки незаконного вмешательства».