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«Мой отец был инженером в авиации, так что я рос возле самолетов. Когда мне исполнилось 14, отец подарил мне полет с инструктором на легкомоторном самолете, и с тех пор я знал, чем буду заниматься всю свою жизнь. Пилотом я работаю уже больше десяти лет. Я уже был командиром американской авиакомпании, когда от знакомых узнал о том, что Emirates набирает пилотов. Просто зашел на их сайт, отправил резюме, и меня пригласили в Дубай. Там я прошел четырехдневное собеседование и стал линейным пилотом. В компании я работаю уже больше четырех лет и в этом году рассчитываю стать командиром. Дубай я считаю своим домом, здесь у нас с женой родился сын, а сейчас мы ждем второго ребенка. Я летаю по более чем сотне разных направлений, сегодня приземлился в Москве, а на следующей неделе могу вести рейс в Рио-де-Жанейро, а еще через неделю — в Кейптаун».