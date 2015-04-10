Костюм, MASSIMO SFORZA рубашка, STRELLSON галстук, TOMMY HILFIGER ботинки, DIOR HOMME на вешалке пиджак, D’S DAMAT

Костюм, TOMMY HILFIGER рубашка, VAN LAACK свитер, D’S DAMAT ботинки, PAKERSON на вешалке куртка, LOUIS VUITTON фартук, GANT RUGGER вешалка, EICHHOLTZ подставка под горячее, рамка для фото, бокалы, кувшин, CHEHOMA

Костюм, CORNELIANI рубашка, VAN LAACK галстук, BROOKS BROTHERS платок, CORNELIANI лоферы, FABI на вешалке куртка, BROOKS BROTHERS босоножки, PRADA

Пиджак, рубашка, LOUIS VUITTON брюки, STRELLSON лоферы, ROCCO P тапочки, ROCCO P, ALDO

Костюм, GUCCI рубашка, MARC O’POLO платок, CORNELIANI ботинки, ALBERTO GUARDIANI

Костюм, галстук, EMPORIO ARMANI рубашка, VAN LAACK ботинки, PRADA

Смокинг-тройка, DOLCE&GABBANA рубашка, EMPORIO ARMANI бабочка, LANVIN ботинки, GUCCI напольная и настольная лампы, ZEPPELIN стол, CHEHOMA

Костюм-тройка, BRIONI водолазка, STRELLSON платок, TOM FORD ботинки, FABI в чемодане свитер и кепка, GANT галстук, CORNELIANI жилет, BROOKS BROTHERS рубашка, TOMMY HILFIGER на диване ботинки, DIOR HOMME пиджак, EMPORIO ARMANI на полу ботинки, MASSIMO SFORZA в руках ремень, BOSS ботинок, MASSIMO SFORZA

Костюм, STRELLSON рубашка, TOMMY HILFIGER галстук, MASSIMO SFORZA стол, стулья, CHEHOMA