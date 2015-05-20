БОБ ОДЕНКЕРК: «В прошлом году фильм «Небраска» c моим участием номинировали на «Оскар», так что мне впервые в жизни пришлось искать смокинг. Я не представлял, где его берут в таких случаях, и обратился за помощью к продюсерам сериала «Лучше звоните Солу», съемки которого шли полным ходом. Они позвонили знакомым портным и даже выбили для меня какую-то скидку. Смокинг я забрал вечером перед церемонией, приехал домой и обнаружил, что он на мне висит. Сперва я не мог понять, в чем шутка, а потом догадался, что его сшили на Джеймса Макгилла, моего героя в сериале, — пока он не превратился в Сола Гудмана, у него совсем не было денег, вот они и заказали нарочито плохой смокинг. Мешковатый, слишком широкий и выглядевший дешево, хотя он влетел мне в приличную сумму. Ничего не оставалось, как пойти в нем на «Оскар».
Костюм, рубашка, галстук, ALFRED DUNHILL ботинки, CHURCH’S
Костюм, рубашка, галстук, PAUL SMITH часы, THOMAS SABO
Костюм, рубашка, галстук, BOSS
Костюм, рубашка, RALPH LAUREN PURPLE LABEL галстук, RALPH LAUREN BLACK LABEL
Костюм, рубашка, галстук, J.CREW
Костюм, рубашка, галстук, туфли, DIOR HOMME
Костюм, рубашка, галстук, TOMMY HILFIGER
Костюм, рубашка, галстук, GIORGIO ARMANI
Photographer’s assistant: Wayne Wakino
Styling assistant: Nathan Unce
Grooming: Sydney Zibrak and Kevin Murphy
Photographs by Dani Brubaker
Styling by Gaelle Paul
Interview by Johnny Davis