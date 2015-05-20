БОБ ОДЕНКЕРК: «В прошлом году фильм «Небраска» c моим участием номинировали на «Оскар», так что мне впервые в жизни пришлось искать смокинг. Я не представлял, где его берут в таких случаях, и обратился за помощью к продюсерам сериала «Лучше звоните Солу», съемки которого шли полным ходом. Они позвонили знакомым портным и даже выбили для меня какую-то скидку. Смокинг я забрал вечером перед церемонией, приехал домой и обнаружил, что он на мне висит. Сперва я не мог понять, в чем шутка, а потом догадался, что его сшили на Джеймса Макгилла, моего героя в сериале, — пока он не превратился в Сола Гудмана, у него совсем не было денег, вот они и заказали нарочито плохой смокинг. Мешковатый, слишком широкий и выглядевший дешево, хотя он влетел мне в приличную сумму. Ничего не оставалось, как пойти в нем на «Оскар».