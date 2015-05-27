Не знаю, сколько у меня спортивных костюмов. Два десятка точно есть. Обычно бренд, с которым у футболиста подписан контракт, закидывает его спортивными костюмами, и он обязан их носить. Хочется надеть что-то другого бренда, но приходится носить одно и то же.

Все спортсмены, которых я знаю — не только футболисты, — с первого серьезного гонорара идут в бутик Dolce&Gabbana. Понятия не имею почему. Впрочем, моей первой дорогой вещью был ремень Louis Vuitton.

Все смешные истории у нас связаны с тем, что кто-то пытается по‑особенному выделиться. Последний раз один футболист в теплый весенний день пришел в длинной шубе Gucci. Он же как-то заказал сразу шесть шляп, как у Фаррелла Уильямса, только разных цветов, — одну я забрал себе.

У меня есть футболка с портретом Путина и другая — с двуглавым орлом. Год назад, когда начались санкции, мы с друзьями заморочились, купили качественные белые футболки, выбрали принты и напечатали на заказ целую серию. Мне нравится идея: вроде и поддержку выражаешь, и смешно.

Больше всего я люблю кроссовки. Одну коллекционную модель я искал год, в итоге ее привезли из Штатов.