



Генеральный директор Herno

КЛАУДИО МАРЕНЦИ

История

Далее 7 cекретов стиля Шайи Лабафа Далее 7 уроков стиля от Венсана Касселя В 1948 году мои родители создали фирму по пошиву верхней одежды: городок Леза, где они жили, стоит на берегу озера Маджоре и славится дождливой погодой. Назвали марку в честь реки Эрно, проходящей через город. Отец, Джузеппе Маренци, прежде работал в военной авиации и применил промышленные технологии к разработке одежды: например, хлопок пропитывали касторовым маслом и керосином, чтобы он не пропускал влагу. Мужские дождевики стали первыми продуктами компании, затем появились женские модели. Вскоре коллекция пополнилась кашемировыми и ультрасо­вре­менными на тот момент двусторонними вещами. Все это время мы были верны принципу — быть на вершине инноваций, а не моды. Неслучайно в Японии наш первый магазин открылся раньше, чем в США.

100% водонепроницаемость — свойство всех тренчей Herno

Laser Coat

ОЗЕРО МАДЖОРЕ «Я проболел две недели. Из-за этого сорвался мой отпуск, который мы собирались провести вместе. Мы хотели поехать в Палланцу на Лаго-Маджоре. Там хорошо осенью, когда начинают желтеть листья. Есть где погулять, и в озере можно ловить форель». ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ, «ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ» ВОЛОКНА ПОЛИАМИДА взаимодействуют с окружающей средой, обратимо впитывая влагу и собирая ее в аморфных областях. Дополнительная обработка делает материал износостойким, водонепроницаемым и одновременно легким и дышащим. ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА Альберт Эйнштейн предсказал изобретение лазера еще в 1916 году, а первый микроволновый генератор был разработан в 1954-м Чарльзом Таунсом, Николаем Басовым и Александром Прохоровым, позже удостоенными Нобелевской премии по физике. В 1965 году появилась первая лазерная режущая установка.

Технологии

Над каждым предметом одежды мы работаем несколько лет, экспериментируя с технологиями и материалами. Мы используем ткани для экстремальных температур с мембраной, всевозможные приспособления для защиты карманов. Тренч Laser Coat сделан из невесомого полиамида, при раскройке которого используется лазер. Чистые геометрические линии получаются с помощью лазерной резки и запаивания краев ультразвуковыми машинами. Внешние швы не прострачи­ваются, а склеиваются лентой, попеременно помещенной под горячий и холодный прессы. Это медленный, но чрезвычайно надежный процесс, за которым я вижу будущее. Мы научились делать герметичные молнии, а вес снизили до какой-то сотни граммов. Тренч Laser Coat скроен настолько минималистично, что становится очевидным: он идеален, в нем нет ошибок.

Дизайн

Однобортный или двубортный, этот тренч идеально подходит к классическому костюму. Мода на силуэт сейчас развивается в двух направлениях: к увеличенным объемам в стиле 1980-х и, наоборот, к классическим приталенным формам. Мне кажется, время больших объемов для всех и каждого пока не наступило, пока это тренд для тех, кто одевается подчеркнуто модно. В основном европейцы и русские предпочитают носить вещи по фигуре. Наша одежда предназначена для скромных людей со вкусом. Мы не хотим, чтобы у людей создавался стереотип: купи наше пальто — и будешь похож на кого-то. Мы не собираем фотографии знаменитостей, у Herno нет «лица» марки.

Цвет