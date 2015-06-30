КОКО КАПИТАН: «Мы познакомились с Яном субботним днем в Лондоне. Вскоре после нашей первой встречи он пригласил меня и еще одного друга в гости — но вместо того чтобы открыть дверь, заставил нас залезать в его комнату через окно. В следующий раз мы случайно встретились в поезде из Парижа. Ян — француз, но живет в Лондоне и учится в Лондонской школе экономики. Правда, он так часто путешествует, что трудно сказать, где он прямо сейчас. Иногда Ян заезжает за мной на мотоцикле, зажигает свечи в доме и готовит французский ужин. Мы пьем его любимый японский виски, спорим о политике и сплетничаем о знакомых».
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