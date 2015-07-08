ОЛЕГ НИКИШИН

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Далее 7 cекретов стиля Шайи Лабафа Далее 7 уроков стиля от Венсана Касселя «Я иногда даже жалею, что попытки ввести в России дресс-код для светских фотографов заканчиваются провалом. Костюм ведь как военная форма: дисциплинирует, подтягивает, заставляет думать по‑другому. А вообще на Западе человек в смокинге и с фотоаппаратом смотрится более естественно, чем у нас. Одно дело, когда ты в смокинге едешь на ММКФ в метро и чувствуешь себя ряженым, а другое — когда идешь по Каннской набережной».

ДАВИД МАНВИР

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«Иногда у актрис, пришедших на мероприятие в открытом платье, вываливается грудь. У нас в Lifenews есть установка ни в коем случае не пропустить этот момент. Неудачный макияж, неподходящее платье, новый спутник — нам все нужно заметить и сфотографировать. Многие говорят, что это вторжение в личную жизнь, что это пошло, некрасиво, но все равно ведь все потом читают».

МАКСИМ ЛИ

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«Среди наших звезд есть распространенное заблуждение, что на премьеру их зовут посмотреть кино. А ковровую дорожку постелили, чтобы они по ней просто пробежали. Но когда в Москву приезжал Том Круз, он на дорожке провел не четыре минуты, а два часа. Каждому поклоннику дал автограф, посмотрел в каждую камеру и поговорил с каждым журналистом».

ЕВГЕНИЙ СМИРНОВ

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«Чтобы были длинные ноги, снимать нужно немного снизу. Чтобы убрать второй подбородок — немного сверху. А чтобы все сразу было красиво, нужно немного фотошопа. Под вспышкой очень многое проявляется. И если неудачный макияж сглаживается светом, швы от пластических операций прячутся под волосы или шлифуются, то следы от кокаина под носом не скроешь ничем. У него какое-то особое светоотражающее свойство, на снимках всегда видно».

ГЕННАДИЙ АВРАМЕНКО

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«Как-то в Москву приехала Памела Андерсон. Вот она такая красивая идет по дорожке, и вдруг рядом оказывается какой-то малыш, в кадре совсем не нужный. Я кричу ему: «Мальчик, отойди, пожалуйста!» Мальчик не уходит. Снова кричу — не уходит. И тогда я ору: «Мальчик, иди на ***, пожалуйста!» Он испуганно поворачивается, и я понимаю, что это актер Саша Головин. Видео с моей орущей рожей разошлось по сети, а с Головиным мы через несколько лет все же подружились».

АЛЕКСАНДР АЛЕШКИН

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«За семь лет работы на фестивалях и премьерах я ни разу не оставался посмотреть кино. Я вообще мизантроп, и больше пятидесяти человек в одном месте — для меня не самая комфортная обстановка. Работу и отдых я стараюсь не совмещать, но некоторые снимки с мероприятий для себя сохраняю. Обычно это картинки, удачные с точки зрения фотографии: графичные, с хорошей композицией, сюжетом. А такое, чтобы «ха-ха, шов разошелся», мне неинтересно».

ДАНИИЛ ОВЧИННИКОВ

Смокинг, BOSS рубашка, VAN LAACK бабочка, MEUCCI

«Самые ужасные фотографии получаются именно на ковровой дорожке. Как-то, например, спонсором мероприятия был «Мегафон», и дорожка была совсем не комплиментарного зеленого цвета. Светило солнце, и зеленые рефлексы создавали ненужные тени. Если звезда была в белом платье, оно становилось приятно-салатовым, как и лицо. Красный цвет все же лучше обходится с цветом кожи, хотя платья тоже не щадит».