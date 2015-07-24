

Футболка QUIKSILVER, джинсы HILFIGER DENIM, кеды FRED PERRY

В городке Уайт-Сэлмон, где я вырос, большинство жителей были рабочими или фермерами и одевались они соответствующе: растянутые футболки, заношенные джинсы, удобные ботинки, а летом — шорты и шлепанцы. На нормкор, который недавно так активно пропагандировали модники, это совсем не было похоже.

В детстве мама отвозила меня в торговый центр, давала определенное количество денег и разрешала выбирать одежду самому. Обычно я бежал в спортивные магазины и искал футболки с рисунками и самые классные «найки». Я чувствовал себя крутым парнем на шопинге, правда, шопинг этот случался раз в году, аккурат перед школой, когда мама понимала, что я вырос из всей прошлогодней одежды.

Серферы и сноубордисты одеваются почти одинаково. Только серферы более жесткие чуваки: они же постоянно противостоят волнам. Они настолько крутые, что им и одежда особо не нужна, все время гоняют с голым торсом.

не люблю, когда при выборе одежды слишком стараются. Это всегда заметно. Мне комфортнее, когда на моем лице не написано «ах, как же я сегодня хорош».

После олимпиады нас с Аленой (Алена Заварзина — сноубордистка, жена Уайлда. — Esquire) постоянно звали на светские мероприятия. Тогда приходилось чаще ходить по магазинам и покупать одежду «на выход». Хотя я ужасно не люблю спускать деньги на вещи, которые потом будут попросту засорять квартиру.

Здорово, конечно, чувствовать себя важной шишкой, которой модные спортивные бренды дарят одежду. С другой стороны, все не так шикарно — я же сам езжу ее забирать.

Можете так и записать: я совсем не фанат костюмов Bosco. Но раз уж у нас такая олимпийская форма, приходится терпеть.

Обычно я старался носить в городе шорты длиной как минимум до колена. Но этим летом думаю рискнуть и надеть чуть-чуть покороче. Такими темпами я, может быть, лет через пять догоню нынешнюю моду.