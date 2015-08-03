



Дизайнер Levi’s

ДЖОНАТАН ЧЕНГ

История

Далее 7 cекретов стиля Шайи Лабафа Далее 7 уроков стиля от Венсана Касселя Главная модель в коллекции этого года — 501 СТ — родилась из модели 501, которую можно назвать самой важной в истории Levi’s. Впервые она была выпущена в 1873 году и с тех пор менялась почти каждое десятилетие: так, в 1920-е годы у них была завышенная талия и широкие штанины, послевоенная модель, напротив, отличалась зауженным кроем, а в конце семидесятых вышла модель с заниженной талией. Эти джинсы стали визитной карточкой Америки, узнаваемой во всем мире. Такой успех, с одной стороны, можно объяснить ностальгией — люди возвращаются к прошлому, ищут простые и проверенные решения. А с другой, в этих джинсах нет никакой вычурности и пафоса — это удобная модель на каждый день, подходящая всем без исключения. Они отлично смотрятся и на 14-летнем подростке со скейтбордом, и на 70-летнем дедушке — к примеру, мой дедушка с удовольствием носит джинсы. По‑моему, в этом секрет.

ДЖИНСЫ LEVI’S 501 CT















3 СМ



На столько ушиты штанины 501CT, по сравнению с классической моделью.

ЗАКЛЕПКИ Датой рождения синих джинсов считается 20 мая 1873 года, когда

Ливай Страусс и портной Джейкоб Дэвис получили патент на медные заклепки на карманах рабочих

брюк. 46 532 ДОЛЛАРА За такую сумму компания Levi’s приобрела в 2001 году самую старую пару своих джинсов, найденных в шахтерском городке в штате Невада. В середине 1880-х, когда эти джинсы были сшиты, их цена составляла

чуть больше доллара. ДВЕ ЛОШАДИ Кожаная бирка на поясе с изображе­нием двух лошадей, пытающихся разорвать джинсы, появилась у Levi’s в 1886 году и была предназначена, в первую очередь, для эмигрантов, которые не знали английского языка. Картинка объясняла, что одежда этой марки прочная и надежная.

501 СТ

Основная разница модели — в форме. За всю историю ее крой не менялся настолько кардинально. Классические 501 были прямыми, и многие покупатели ушивали их сами или отдавали в ателье. Мы просто наблюдали за людьми и решили сделать эту работу за них, так и родилась идея 501 CT — зауженных внизу и более свободных в талии. Можно сказать, что сейчас возвращается мода 1980-х и ранних 1990-х, когда такие зауженные и подвернутые внизу джинсы носили с рубашками или футболками навыпуск. А еще модель выглядит более винтажной, и это тоже актуально сегодня.

Вдохновение