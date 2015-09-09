В фильме Мартина Скорсезе «Таксист» 1976 года Трэвис Бикль, герой Роберта де Ниро, появляется в армейской куртке M65 и рубашке в шотландскую клетку. Куртка с шевроном и именем Bickle T. на спине отсылает к участию таксиста во Вьетнамской войне. В 2010 году сценарист «Таксиста» и «Бешеного быка» Пол Шредер передал оригинальные вещи, которые носил актер на съемках фильма, в том числе куртку M65, в дар центру Генри Рэнсома при Техасском университете в Остине, где также хранится архив Роберта де Ниро.