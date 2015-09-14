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ОДИН БАЙРОН: «Десять лет назад, когда я впервые приехал в Москву в группе американских студентов, по‑русски я знал только одно слово. После стажировки в Школе-студии МХАТ мне и еще троим однокурсникам предложили остаться в России и продолжить обучение. Я был единственным, кто согласился. На приемном экзамене на курс Константина Райкина я прочитал стихотворение Лермонтова «Нет, я не Байрон, я другой», а еще показал сцену без слов из пьесы «В ожидании Годо» с тухлой морковкой в руках. Хотя за годы учебы я стал даже думать на русском языке, до сих пор именно работа с текстом занимает у меня больше всего времени. Когда Кирилл Серебренников предложил мне роль Чичикова в своей постановке «Мертвых душ», я начал с изучения текста. Первый раз читал со словарем, продираясь от абзаца к абзацу и пытаясь понять сюжет. Закончив, я сразу начал перечитывать, уже внимательней, сравнивать с текстом постановки, заучивать фразы, улавливать их музыку. Думаю, иногда я слышу то, что носители языка упускают, ведь я трачу столько времени и сил, чтобы просто выговорить то или иное слово. И в конце концов у меня складываются интимные отношения практически с каждым словом, которое я произношу».