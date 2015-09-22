Пальто и рубашка, LACOSTE

ЖЮЛЬЕН БЕРНАР: «Я решил снять своего лучшего друга Кевина в парке Мартина Лютера Кинга, что в квартале Батиньоль в 17-м округе Парижа. Мне нравится здешняя диковатая природа. Когда-то на этом месте располагалось огромное железнодорожное депо, парк и сейчас еще не достроен. Мы часто приходим сюда с друзьями, чтобы пропустить по бокалу вина. В отличие от садиков, где просто раскатали газон и посадили три-четыре дерева, дикость этого места помогает погрузиться в свои мысли, вырвать героя из городской среды и переместить его в естественный ландшафт».