



Президент компании Omega

СТИВЕН УРКХАРТ

История

Далее 7 cекретов стиля Шайи Лабафа Далее 7 уроков стиля от Венсана Касселя Модель Omega Sea­mas­ter родом из Второй мировой войны — специально для ВВС Великобритании наша компания произвела партию в 26 тысяч наручных часов, отличавшихся особой прочностью, надежностью, водоустойчивостью и сменными частями механизма. В 1948 году вышла гражданская версия Sea­mas­ter, сохранившая все главные черты военной модели, а в 1950-е часы успешно прошли ряд независимых испытаний на больших глубинах. С тех пор Sea­mas­ter стала одной из четырех основных коллекций Omega, и ассоциируется она не только с морем, но также спортом и, конечно, с Джеймсом Бондом. Впервые Sea­mas­ter появились на запястье агента 007 в фильме «Золотой глаз» 1995 года. Английская художница Линди Хемминг, работавшая над костюмами для многих серий «бондианы», объяснила мне свой выбор тем, что кроме службы в МИ-6 английский разведчик является капитаном 3-го ранга резерва Королевского ВМФ.

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 1932 году Omega стала первым официальным хронометристом Олимпийских игр — компания отправила в Лос-Анджелес часовщика с 30 хронометрами, который фиксировал показатели всех соревнований, делая отмашку рукой. ПОДВОДНЫЕ ПОГРУЖЕНИЯ 23 ноября 1976 года во время рекордного погружения без акваланга на глубину 101 метр на руке француза Жака Майоля были часы Seamaster. Эту же модель для глубоководных погружений использовал Жак-Ив Кусто. КОСМИЧЕСКИЕ ПОЛЕТЫ В 1965 году компания Omega была выбрана НАСА в качестве поставщика часов для экипажей программы «Аполлон». Модель Speedmaster была на руке астронавта Базза Олдрина во время высадки на Луну в 1969 году, а Нил Армстронг оставил свои Omega в лунном модуле Eagle на случай, если электронный таймер даст сбой. В 1975 году НПО «Энергия» выбрало часы Omega для снаряжения советской команды экспериментального полета «Союз—Аполлон». После полета космонавт Алексей Леонов на приеме в Кремле подарил свой хронограф генсеку Брежневу.

Seamaster Aqua Terra 150M

В 2015 году мы выпустили лимитированную модель Seamaster, посвященную новому фильму о Джеймсе Бонде «007: Спектр». Часы выполнены из нержавеющей стали, а основным элементом дизайна стал герб семьи Бонд — как известно, агент Ее Величества выдавал себя за специалиста по геральдике. Герб многократно повторен на рисунке циферблата, а также изображен на желтой секундной стрелке. Кроме того, через сапфировое стекло задней крышки виден ротор автоподзавода, выполненный в форме ствола пистолета. Цифра 15007 на циферблате несет двойной смысл: во‑первых, столько экземпляров этой модели было произведено, а во-вторых, механизм часов выдерживает магнитное воздействие в 15 тысяч гауссов.

Механизм