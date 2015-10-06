Пиджак PAL ZILERI, рубашка WOOLRICH, брюки DOLCE&GABBANA, ботинки BARRACUDA.

Когда первобытный человек ударил дубинкой соседа, чтобы отнять у него набедренную повязку из более мягкой медвежьей шкуры, и родилась мода. С тех пор мы стали более цивилизованно подходить к своему внешнему виду, а вот мировая экономика задержалась примерно на том же уровне.

Девушки взрослеют рано, поэтому раньше знают, чего хотят, — уже в пять лет они придумывают себе наряд на свадьбу. Я до двадцати двух лет не знал, как одеться, чтобы не выглядеть нелепо. И до сих пор не всегда знаю.

За пару лет работы в Москве я понял, что здесь никуда нельзя выходить без рюкзака: с собой непременно нужно брать теплую одежду и что-то непромокаемое, потому что дождь тут всегда начинается независимо от прогноза погоды.

В гардеробе обязательно должна быть идея, которая отражает мировоззрение. Вот у Никиты Сергеевича (Михалкова) она есть. У него два основных образа: охотник-хозяин поместья в огромной куртке и широких штанах и аристократ в светлом мягком пиджаке — оба получаются очень естественными.

Если бы у нас в Сербии, да и в России тоже, выпускали красивую одежду с национальными символами — медведем, орлом, георгиевским крестом, — это укрепило бы в подсознании людей хорошее отношение к своим корням и традициям. Сейчас мы все немного американизированные, с детства воспитываемся на «лайках» и «найках».