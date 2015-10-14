Рубашка, платок, VAN LAACK костюм, DANIEL HECHTER галстук, BRIONI
ДАНИИЛ КВЯТ, 21 ГОД: «Не могу вспомнить свою первую поклонницу — их было так много. Шутка. Хотя если честно, то правда не помню. Меня постоянно спрашивают: а ты помнишь свой первый автограф, свой первый еще что-то? Я не помню уже ничего — путь к «Формуле-1» длинный, и я начал его очень давно. Когда мне было девять лет и я еще учился в московской школе, мы с отцом после уроков заехали перекусить пиццы. Неподалеку был картинг, и мне захотелось попробовать. Захватило сразу. Так в девять лет я понял, чем хочу заниматься. Папа не знал, что такой спорт вообще существует, но поддержал: ему было приятно, что у сына появилась цель. Я ушел с головой в тренировки, так и стал номером 26. Некоторые гонщики изобретают какие-то математические формулы, вычисляют счастливый номер, но я не особо заморачивался — историю своего номера нужно создавать самому. А отец, кстати, до сих пор, когда я за рулем, любит меня поучить».
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Рубашка, GUCCI галстук, BRIONI
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Рубашка, DANIEL HECHTER костюм,
Рубашка, MEUCCI галстук, BRIONI
Гоша Полянский: рубашка, UNIQLO брюки, HUGO ботинки, ROCCO P.
Евгений Жук: рубашка, VAN LAACK брюки, STRELLSON ботинки, JOOP!
Кирилл Вычкин: рубашка, UNIQLO брюки, BOSS ботинки, A. TESTONI
Виталий Дивнин: рубашка, VAN LAACK брюки, BOSS ботинки, FABI
Александр Девятченко: рубашка, UNIQLO брюки, STRELLSON ботинки, PAL ZILERI
Владимир Макаров: рубашка, VAN LAACK брюки, DANIEL HECHTER ботинки, PRADA