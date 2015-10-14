Рубашка, платок, VAN LAACK костюм, DANIEL HECHTER галстук, BRIONI

7 cекретов стиля Шайи Лабафа
Далее 7 cекретов стиля Шайи Лабафа
7 уроков стиля от Венсана Касселя
Далее 7 уроков стиля от Венсана Касселя

ДАНИИЛ КВЯТ, 21 ГОД: «Не могу вспомнить свою первую поклонницу — их было так много. Шутка. Хотя если честно, то правда не помню. Меня постоянно спрашивают: а ты помнишь свой первый автограф, свой первый еще что-то? Я не помню уже ничего — путь к «Формуле-1» длинный, и я начал его очень давно. Когда мне было девять лет и я еще учился в московской школе, мы с отцом после уроков заехали перекусить пиццы. Неподалеку был картинг, и мне захотелось попробовать. Захватило сразу. Так в девять лет я понял, чем хочу заниматься. Папа не знал, что такой спорт вообще существует, но поддержал: ему было приятно, что у сына появилась цель. Я ушел с головой в тренировки, так и стал номером 26. Некоторые гонщики изобретают какие-то математические формулы, вычисляют счастливый номер, но я не особо заморачивался — историю своего номера нужно создавать самому. А отец, кстати, до сих пор, когда я за рулем, любит меня поучить».

Водолазка, BOSS пиджак, MEUCCI брюки, UNIQLO ботинки, MARC O’POLO

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Рубашка, GUCCI галстук, BRIONI пиджак, BOSS

Костюм, CORNELIANI рубашка, галстук, TOMMY HILFIGER ботинки, CLARKS

Рубашка, DANIEL HECHTER костюм, D’S DAMAT платок, MEUCCI

Рубашка, MEUCCI галстук, BRIONI пиджак, TOMMY HILFIGER брюки, GUCCI ботинки, SANTONI

Гоша Полянский: рубашка, UNIQLO брюки, HUGO ботинки, ROCCO P.
Евгений Жук: рубашка, VAN LAACK брюки, STRELLSON ботинки, JOOP!
Кирилл Вычкин: рубашка, UNIQLO брюки, BOSS ботинки, A. TESTONI
Виталий Дивнин: рубашка, VAN LAACK брюки, BOSS ботинки, FABI
Александр Девятченко: рубашка, UNIQLO брюки, STRELLSON ботинки, PAL ZILERI
Владимир Макаров: рубашка, VAN LAACK брюки, DANIEL HECHTER ботинки, PRADA