



Директор по разработке продуктов TAG Heuer

МАРК ВАЛТИ

Корпус

Далее 7 cекретов стиля Шайи Лабафа Далее 7 уроков стиля от Венсана Касселя Хронограф Cal­ibre Heuer 01, названный в честь основателя компании Эдуарда Хоэра, стал флагманом всей коллекции Car­rera, самой важной для нас на сегодняшний день. Модель интересна прежде всего своим корпусом — мы называем его модульным. 45 миллиметров в диаметре, он произведен из легкого титана, что повышает ударопрочность, и состоит из двенадцати элементов, тогда как у традиционных часов их, как правило, не больше двух. Эта технология позволяет по‑новому обыгрывать цвета, менять детали и комбинировать материалы, будь то сталь, золото, керамика или титан. Наша мануфактура настроена на то, чтобы производить как минимум пятьдесят тысяч механизмов в год, однако корпус Heuer 01 настолько сложен, что в этом году мы планируем создать не больше двадцати пяти тысяч экземпляров. Тем не менее модульный корпус в будущем станет платформой для всех наших моделей.

Часы TAG Heuer Carrera

Calibre Heuer 01

PANAMERICANA Первая модель часов Carrera (исп. — гонка) была выпущена в 1963 году и посвящена шестидневным автогонкам La Carrera Panamericana, проводившимся в Мексике. В 2015 году Panamericana пройдет с 16 по 22 октября и впервые станет между­народной, а ее официальным хронометристом выбрана компания TAG Heuer. FORMULA E В 2014 году TAG Heuer стал хронометристом новой гоночной серии «Формула-E», в которой соревнуются электрические болиды. Первый сезон гонок завершился в июне 2015 года: по результатам одиннадцати этапов победителем стал бразилец Нельсон Анжело Пике. «24 ЧАСА ЛЕ-МАНА» Модель Heuer Monaco стала культовой после выхода в 1971 году фильма «Ле-Ман». Актер Стив Маккуин, сыгравший пилота гонок «24 часа Ле-Мана», копировал стиль швейцарского гонщика Йо Зифферта, который, в свою очередь, дружил с правнуком основателя марки Джеком Хоэром и носил часы Monaco.

Дизайн

Часы, у которых видна большая часть механизма, называют скелетонами. Конечно, не мы придумали этот тренд, но за последний год в коллекциях TAG Heuer появилось много скелетонов, за что стоит благодарить нового исполнительного директора компании Жан-Клода Бивера. При этом в дизайне новой модели сохраняются характерные черты марки — насыщенный деталями циферблат, много черного и много красного цветов. Заднюю сторону часов мы сделали ее более агрессивной, с красным колонным колесом и черным ротором — все это должно напоминать двигатель гоночного автомобиля. Спортивный характер подчеркивает и ремешок из черного каучука. Мы в TAG Heuer любим автогонки и все, что напоминает о гоночном автомобиле или современном двигателе. Поэтому наши часы носят пилот «Формулы-1» Фернандо Алонсо и чемпион мира по ралли Себастьян Ожье.

Механизм