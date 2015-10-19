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НАТАНАЭЛЬ ТЕРНЕР: «Райдер живет в китайском квартале Лос-Анджелеса уже семь лет и, кажется, ни за что не переедет в другой район. Мы познакомились пару лет назад на дне рождения общего знакомого и почти сразу стали друзьями. Думаю, у нас один и тот же творческий метод: Райдер пишет честную и эмоциональную электронную музыку, его новый альбом People are evil; you’re all included вызывает во мне именно те чувства, которые я хотел бы пробуждать своими фотографиями».