



Президент и креативный директор Santoni ДЖУЗЕППЕ САНТОНИ

История

Далее 7 cекретов стиля Шайи Лабафа Далее 7 уроков стиля от Венсана Касселя Мой отец Андреа Сантони основал компанию в 1975 году, и в детстве все свободное время я проводил в его мастерской. Наблюдать, как отец и его рабочие мастерят ботинки в подвале нашего дома в Корридонии, было моей главной детской забавой. Там я изучил все этапы изготовления обуви, и когда много лет спустя я встал во главе компании, мне предстояло развивать семейное дело и смотреть вперед. Я инвестировал в новые технологии, создание новых моделей и дизайн. Благодаря этому мы смогли запустить женскую линию, стали производить неформальную мужскую обувь, кроссовки, а с недавних пор — сумки и аксессуары. Сейчас мы без особенного удовольствия празднуем юбилей компании, потому что нам приятнее думать о следующих сорока годах. Даже если мы делаем классическую обувь, она нацелена на будущее.

ПЕРВОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ 29 мая 1953 года новозеландский альпинист Эдмунд Хиллари и непалец Тенцинг Норгей стали первыми людьми, покорившими Эверест. В последнее утро восхождения, проснувшись в палатке, Хиллари обнаружил, что его ботинки покрылись слоем льда. Чтобы размо­розить их, альпинисту потребовалось два часа. После этого они достигли вершины горы, на которой провели 15 минут. О ботинках Хиллари известно, что они были произведены в Лондоне и имели двухслойную подошву из кожи, норвежский двухрантовый верх и гофрированную мембрану. 8848 МЕТРОВ Высота горы Эверест, самой высокой вершины мира, расположенной в Гималаях. 148 миллиметров — высота ботинок Everest. ПОДОШВА VIBRAM «В 1950-х итальянец Витале Брамани пришел к выводу, что часто несчастные случаи в горах бывают вызваны использованием стальных набоек Tricouni. Он разработал нескользящую резиновую подошву и назвал ее Vi­bram. В 1963 году я стоял в ботинках с подошвой Vi­bram на вершине Эвереста». (Из воспоминаний Джима Уиттакера, первого американца, покорившего Эверест.)

Everest

Эта модель стала самой высокой в коллекции Santoni, но название говорит еще и о родстве этих ботинок с горным туризмом. Они отлично подходят как для повседневной жизни, так и для прогулок на природе. От альпинистской обуви модель унаследовала крючки для шнурков и кожаную застежку, закрепленную на грубых заклепках, а также кожаные вставки на носке и простроченные вручную задники. В то же время это ботинки Santoni, они изготовлены из телячьей кожи с муаровым узором, окраска и полировка выполнены вручную, а подкладка сшита из мягкого бархата. Все это дополняют сатиновые шнурки и вставка из контрастного черного бархата в районе щиколотки. Материалы, впрочем, отличаются в разных вариантах модели — от вельвета до крокодиловой кожи.

Технология