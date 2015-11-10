

Костюм, жилет и футболка GIORGIO ARMANI, ботинки BOSS

Мне дико нравятся цвета одежды шестидесятых годов. Не могу описать словами этот определенный зеленый или синий, но уже в семидесятых эти оттенки куда-то пропали: в цветах стало больше грязи, больше незавершенного.

Уже в шесть лет у меня была маленькая битловка — мама как-то достала. Потом на мой гардероб последовательно влияли группа Japan, Дэвид Боуи, The Smiths и особенно Моррисси со своими рубашками.

Во все времена мне хотелось быть на отрицательном пике. Отрицательный пик — это когда Денис Симачев ходит по Курскому вокзалу и наблюдает бомжей, чтобы вдохновляться. Мы в этих целях в конце 1980-х ходили на Тишинский рынок и покупали там чудовищные рубашки и клеши. Надеть клеш в то время — это сойти с ума, но мы так делали. Потому что когда некая вещь находится в самой низкой точке, в следующее мгновение начнется ее бурный рост.

Главный подарок моде от рок-н-ролла — это косуха. Ее еще Пресли носил, и не было десятилетия, когда музыканты обходились бы без косухи.

В любой ситуации артист должен выходить на сцену не в том, в чем приехал. Меня этому научили старшие товарищи, и это важно.

Русская манера одеваться похожа на русскую кухню — это постоянное сочетание соленого со сладким.