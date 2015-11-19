



Основатель и дизайнер марки Grunge John Orchestra. Explosion

ИГОРЬ ИСАЕВ

История создания

Далее 7 cекретов стиля Шайи Лабафа Далее 7 уроков стиля от Венсана Касселя В минувшем марте ко мне обратился Нильс Россоу, бренд-директор adi­das Style в России, и предложил первому из российских дизайнеров разработать для них коллекцию. В течение месяца я нарисовал эскизы восьми курток и отправился в немецкий Херцогенаурах, где находится штаб-квартира компании. С собой у меня были сшитые в Москве образцы, из которых мы вместе с дизайнерами adi­das выбрали четыре лучших. Там же я изучал историю бренда, посещал архив — большой холодильник, в котором хранятся все когда-либо выпущенные модели, от самых первых кроссовок и олимпийской экипировки сборной ФРГ до современных костюмов. Любую вещь можно рассмотреть, подержать в руках, нужно только надеть белые перчатки. Вернувшись в Москву, я отправил в Германию лекала, по которым и были произведены куртки.

Товарный знак с тремя полосками до 1951 года принадлежал финскому бренду Karhu и был выкуплен adidas за две бутылки виски и сумму, эквивалентную 1600 евро.

«РЫБИЙ ХВОСТ» Фасон парки fishtail был разработан в 1951 году для армии США и получил порядковый номер M-51. Носить их американские военные начали во время Корейской войны. ХЕРЦОГЕНАУРАХ Помимо штаб-квартиры adidas, в этом баварском городе базируется ее конку­рент — компания Puma. Обе были основаны в 1949 году после ссоры между братьями Дасслер, Адольфом и Рудольфом, вместе управлявшими местной обувной фабрикой. adidas — сокращение от имени Адольф (Ади) и первых букв фамилии. КВАДРОФЕНИЯ Парки фасона «рыбий хвост» были особенно популярны в 1960-е годы в британской субкультуре модов, к которой принадлежали герои фильма «Квадрофения», снятого по мотивам одноименного альбома The Who.

Дизайн

Среди всего, что делает adidas, мне всегда особенно нравились кроссовки Superstar. Помню первые клипы группы Run-D.M.C.: как круто эти парни смотрелись в синих джинсовках, штанах и белых кроссовках. Главной темой нашей совместной коллекции стали три полоски — это обязательный элемент Superstar, — а концепция заключалась в том, что это взаимозаменяемые вещи, которые можно носить отдельно. В основу модели лег бомбер, который отличается от базовой коллекции только съемными рукавами, а сверху на него надевается парка, выполненная в фасоне «рыбий хвост», то есть с двумя фалдами. Как и в военных прототипах, он защищает от ветра и дождя. Еще мы сохранили оригинальное исполнение капюшона с использованием проволоки, чтобы он не терял форму.

Материалы

Все карманы парки имеют влагозащитные клапаны и молнии. Чтобы куртки держали форму, мы обратились к довольно сложному крою, близкому по технике к костюмному, — он повторяет анатомию тела и хорошо сидит на любой фигуре. Особенной была и ткань с покрытием из полиуретана, которое, кроме водоотталкивающего эффекта, обеспечит красивое старение куртки. Среди дополнительных характеристик — отражающие полоски на капюшоне, крепление для рюкзака, кнопка, которая держит двойной капюшон, и петелька на бомбере, помогающая легко отстегивать рукава.

Контекст