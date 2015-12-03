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ПОРТРЕТ АНДРЕЯ РУБЛЕВА (СО СЛОВ СПОРТИВНЫХ КОММЕНТАТОРОВ ЕГО МАТЧЕЙ):
«Парень непредсказуемый совершенно».
«Когда тебе семнадцать, никто, включая тебя самого, не знает, что получится на решающей подаче».
«Он так расстраивается, когда такие мячи не проходят!»
«Для Андрюши корт — это сцена, он всегда сравнивает себя с артистом. Он получает удовольствие от игры и очень комфортно себя чувствует, когда на трибунах много зрителей».
«Худенький, тонкие руки, а мяч летит сильно — это такой теннисный дар».
«Опыта у него нет почти никакого».
«Даже если в итоге получается ошибка, до этого Андрей просто избивает соперника».
«Импульсивность, неразгаданность — это то, что приносит молодое поколение».
«Интересно следить за Кончитой Мартинес (тренер соперника. — Esquire). Как человек, прошедший огромный путь в теннисе, она не может не восхищаться игрой Андрея. Она смотрит на него каким-то просветленным взглядом».
«Только посмотрите, как публика восхищена».
«Все улыбаются с небольшим элементом загадки — свежо предание, да верится с трудом».
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