Самое главное в моде — одеваться с учетом своего возраста, фигуры и рода занятий. Если, забыв об этом, вы попробуете выглядеть модно, ничего не получится. В свои 69 лет я никогда не надену вельветовый пиджак, рубашку с вышивкой и цветные брюки, как любил в юности. А еще я не сяду за руль Ferrari — мне нравится мой MINI Cooper.

Дизайнером одежды я стал благодаря жене. Я обязан ей львиной долей своего успеха. В 15 лет я бросил школу ради велогонок, но после травмы мне пришлось попрощаться со спортом — и я устроился продавцом в магазин. Когда мы познакомились с Полин, она уже окончила Королевский колледж искусств. Дома у нас был большой обеденный стол, за которым она учила меня шить костюмы.

Свой наряд на церемонию награждения орденом Британской империи я придумал за две минуты. Фрак взял напрокат — зачем шить на заказ вещь, которую наденешь один раз в жизни? Все остальное было Paul Smith. Самым сложным оказалось не выбрать наряд, а все успеть — церемонию назначили на день моей свадьбы. В Букингемский дворец нужно было явиться к 11 утра, а уже в 4 часа дня мы женились. Когда я сообщил эту новость своей будущей жене, она ответила: «Это будет сумасшедший денек».

Меня не заботит, как выглядят другие люди. Гораздо больше меня интересует, что у них в голове. Вы носите вещи только черного цвета? Да, пожалуйста! Меня так пугает огромное количество людей в современном мире, занятых по‑настоящему страшными делами, что уже не до рассматривания их одежды.