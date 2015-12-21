На Игоре: пиджак, брюки, TOMMY HILFIGER кардиган, UNIQLO рубашка, VAN LAACK платок, BOSS галстук, HERMES лоферы, GANT
На Валентине: костюм, BOSS рубашка, DANIEL HECHTER жилет, D’S DAMAT галстук, CORNELIANI лоферы, GUCCI
На Николае: костюм, рубашка, GUCCI жилет, EMPORIO ARMANI галстук, BOSS ботинки, ALFRED SARGENT
ИГОРЬ ТИТОВ, ВОКАЛИСТ: «Я понял, что хочу заниматься музыкой, в 14 лет после концерта The Stooges в Москве, когда я залез на сцену и отшлепал Игги Попа. Он просто встал на корточки и начал гавкать. В этот момент я ощутил, что такое энергия зала. Не могу сказать, что на наши концерты сейчас приходят толпы. Порой мы играем перед двумя знакомыми».
На Игоре: рубашка, UNIQLO свитер, пиджак, брюки, DOLCE&GABBANA
На Рустаме: рубашка, BOSS бабочка, HERMES подтяжки, MASSIMO DUTTI брюки, MARC O’POLO
НИКОЛАЙ ПОДПРЯТОВ, ГИТАРИСТ: «Все, что придумали стоящего в музыке, — это 1960-е и 1970-е, сейчас люди просто переосмысливают это. Наши родители в молодости тоже поигрывали на гитарах, недавно папа Игоря был на нашем концерте и очень сильно его ругал».
На Рустаме: галстук, EMPORIO ARMANI рубашка, BOSS брюки, MARC O’POLO
На Игоре: рубашка, UNIQLO свитер, пиджак, брюки, DOLCE&GABBANA ботинки, CLARKS
На Валентине: рубашка, пиджак, брюки, BRIONI платок, CORNELIANI
На Николае: рубашка, галстук, платок, MEUCCI костюм-тройка, D’S DAMAT
На Валентине: костюм, рубашка, LOUIS VUITTON ремень, HERMES платок, MEUCCI ботинки, MARC O’POLO
На Рустаме: рубашка, BOSS брюки, MARC O’POLO подтяжки, MASSIMO DUTTI бабочка, HERMES
На Николае: костюм, CORNELIANI рубашка, UNIQLO галстук, MASSIMO DUTTI платок, MEUCCI
На Олеге: рубашка, MARC O’POLO брюки, UNIQLO
На Николае: водолазка, CORNELIANI пиджак, DANIEL HECHTER брюки, MEUCCI
ВАЛЕНТИН КОВАНОВСКИЙ, БАРАБАНЩИК: «С длинными волосами я хожу уже лет десять, с тех пор как занялся музыкой и решил отличаться. Особо за ними не ухаживаю: мою и кондиционер использую. Раньше у меня волосы ниже пояса были, но три года назад я примерно половину срезал. С тех пор не притрагиваюсь. Если есть, значит, так надо».
На Валентине: рубашка, жилет, MASSIMO DUTTI брюки, MEUCCI
На Олеге: рубашка, MARC O’POLO брюки, UNIQLO