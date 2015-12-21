На Игоре: пиджак, брюки, TOMMY HILFIGER кардиган, UNIQLO рубашка, VAN LAACK платок, BOSS галстук, HERMES лоферы, GANT

На Валентине: костюм, BOSS рубашка, DANIEL HECHTER жилет, D’S DAMAT галстук, CORNELIANI лоферы, GUCCI

На Николае: костюм, рубашка, GUCCI жилет, EMPORIO ARMANI галстук, BOSS ботинки, ALFRED SARGENT

ИГОРЬ ТИТОВ, ВОКАЛИСТ: «Я понял, что хочу заниматься музыкой, в 14 лет после концерта The Stooges в Москве, когда я залез на сцену и отшлепал Игги Попа. Он просто встал на корточки и начал гавкать. В этот момент я ощутил, что такое энергия зала. Не могу сказать, что на наши концерты сейчас приходят толпы. Порой мы играем перед двумя знакомыми».

На Игоре: рубашка, UNIQLO свитер, пиджак, брюки, DOLCE&GABBANA

На Рустаме: рубашка, BOSS бабочка, HERMES подтяжки, MASSIMO DUTTI брюки, MARC O’POLO



НИКОЛАЙ ПОДПРЯТОВ, ГИТАРИСТ: «Все, что придумали стоящего в музыке, — это 1960-е и 1970-е, сейчас люди просто переосмысливают это. Наши родители в молодости тоже поигрывали на гитарах, недавно папа Игоря был на нашем концерте и очень сильно его ругал».

На Рустаме: галстук, EMPORIO ARMANI рубашка, BOSS брюки, MARC O’POLO

На Игоре: рубашка, UNIQLO свитер, пиджак, брюки, DOLCE&GABBANA ботинки, CLARKS

На Валентине: рубашка, пиджак, брюки, BRIONI платок, CORNELIANI

На Николае: рубашка, галстук, платок, MEUCCI костюм-тройка, D’S DAMAT

На Валентине: костюм, рубашка, LOUIS VUITTON ремень, HERMES платок, MEUCCI ботинки, MARC O’POLO

На Рустаме: рубашка, BOSS брюки, MARC O’POLO подтяжки, MASSIMO DUTTI бабочка, HERMES

На Николае: костюм, CORNELIANI рубашка, UNIQLO галстук, MASSIMO DUTTI платок, MEUCCI

На Олеге: рубашка, MARC O’POLO брюки, UNIQLO

На Николае: водолазка, CORNELIANI пиджак, DANIEL HECHTER брюки, MEUCCI

ВАЛЕНТИН КОВАНОВСКИЙ, БАРАБАНЩИК: «С длинными волосами я хожу уже лет десять, с тех пор как занялся музыкой и решил отличаться. Особо за ними не ухаживаю: мою и кондиционер использую. Раньше у меня волосы ниже пояса были, но три года назад я примерно половину срезал. С тех пор не притрагиваюсь. Если есть, значит, так надо».