ПЬЕР РАЙНЕРО
Над созданием модели Cle de Cartier, изгибы которой повторяют форму запястья, мы работали почти три года. Рассмотренные в профиль эти часы напоминают архитектуру современного стадиона или моста. Они очень плотно сидят на руке, между задней крышкой и запястьем почти не остается пространства. Изогнутая форма корпуса имеет несколько конструктивных особенностей. Во‑первых, заводная головка должна следовать изгибу, поэтому она стала прямоугольной и своей формой напоминает ключ, которым заводятся напольные часы, а до изобретения головки подзавода — и карманные механизмы. Отсюда и название модели: в переводе с французского Cle означает «ключ». Во‑вторых, сюда лучше всего подошел именно круглый циферблат. При работе над новой моделью мы стремились создать такую форму, которую можно масштабировать, производить в разных размерах. В случае Cle их три — самая большая имеет диаметр 40 миллиметров.
ЛУИ КАРТЬЕ
Первые наручные часы основатель дома Луи Картье создал в 1904 году для своего друга, пионера авиации Альберто Сантоса-Дюмона, которому требовались часы, не отвлекавшие от управления. В 1906 году он совершил первый публичный полет на аэроплане над Парижем.
ЛА-ШО-ДЕ-ФОН
Город в швейцарском кантоне Невшатель упоминается в «Капитале» Маркса как «гигантский город-фабрика» — здесь философ изучал разделение труда в часовом производстве. Сейчас в Ла-Шо-де-Фоне с населением 39 тысяч человек расположено несколько десятков мануфактур и штаб-квартир часовых марок.
Посеребренный циферблат с римскими цифрами украшен узором «солнечные лучи», созданным вручную в технике гильоширования. В отделке моста и ротора автоподзавода, которые видны через сапфировое стекло задней крышки, использован узор «женевские волны». Заводная головка инкрустирована сапфиром, а стрелки из вороненой стали имеют форму мечей. В коллекции Cle de Cartier доступны модели, выполненные в белом, розовом и желтом золоте, с кожаными и металлическими браслетами.
Модель оснащена обновленным мануфактурным калибром 1847 MC (название указывает на год основания дома Cartier). Это автоматический механизм c 42-часовым запасом хода, спроектированный и произведенный на нашей мануфактуре в швейцарском городе Ла-Шо-де-Фон. Там работают более тысячи мастеров — от тех, кто разрабатывает новые механизмы, до специалистов по отделке, сборке, калибровке и контрольной проверке часов, — а самые передовые технологии соседствуют с традиционными ремеслами. На мануфактуре базируются обрабатывающие центры, где вытачиваются и шлифуются детали корпусов и браслетов, а также «бриллиантовая комната», в которой работают с драгоценными камнями.