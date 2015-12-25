Дизайн

Над созданием модели Cle de Carti­er, изгибы которой повторяют форму запястья, мы работали почти три года. Рассмотренные в профиль эти часы напоминают архитектуру современного стадиона или моста. Они очень плотно сидят на руке, между задней крышкой и запястьем почти не остается пространства. Изогнутая форма корпуса имеет несколько конструктивных особенностей. Во‑первых, заводная головка должна следовать изгибу, поэтому она стала прямоугольной и своей формой напоминает ключ, которым заводятся напольные часы, а до изобретения головки подзавода — и карманные механизмы. Отсюда и название модели: в переводе с французского Cle означает «ключ». Во‑вторых, сюда лучше всего подошел именно круглый циферблат. При работе над новой моделью мы стремились создать такую форму, которую можно масштабировать, производить в разных размерах. В случае Cle их три — самая большая имеет диаметр 40 миллиметров.