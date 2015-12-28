МАРКО МЕУЧЧИ
В 1915 году мой прадед Эрнео Меуччи открыл во Флоренции мастерскую по производству соломенных шляпок — технологию он привез из французского Лиона, но именно шляпки Meucci вскоре стали модными по обеим сторонам Атлантического океана. Вивьен Ли появляется в ней в фильме «Унесенные ветром», а Одри Хепберн — в «Завтраке у Тиффани». Мастерская всегда работала с итальянскими поставщиками сырья, благо в Тоскане, регионе по преимуществу аграрном, соломы было в избытке. В 1930-е годы некогда маленькая мастерская Meucci превратилась в фабрику и стала, помимо шляпок, шить сумки. Производство верхней одежды началось в 1970-е, когда компанию возглавлял мой отец Франко — уже в те годы у Meucci появилась связь с вашей страной, отец посещал меховые аукционы «Союзпушнина» в Ленинграде. Если прежде основным продуктом бренда были дубленки, то со временем в линейке появились пальто с меховыми воротниками, удлиненные пуховики и универсальные модели-трансформеры, способные заменить сразу несколько вещей в гардеробе.
ФЛОРЕНТИЙСКАЯ ЛИЛИЯ
Красная лилия на белом фоне, по одной из версий, появилась на гербе Флоренции в 1260 году, после победы гвельфов над гибеллинами и введения новой конституции. Само название города происходит от латинского Florentia — «Цветущая».
$52 000
Сумма, за которую в апреле 2015 года на аукционе была продана шляпка Вивьен Ли из фильма «Унесенные ветром» вместе с другими предметами из коллекции Джеймса Тамблина, руководившего парикмахерской и гримерной студиями Universal.
35 МИЛЛИОНОВ
Годовой объем производства соломенных шляп в Италии в 1920-е годы. Значительная часть экспорта шляп приходилась на США, где, впрочем, их считалось приличным носить только до 15 сентября. В 1922 году в Нью-Йорке даже произошел бунт против соломенных шляп — подростки срывали шляпы с прохожих, продолжавших носить их после наступления урочной даты.
ЛИСОПЕС, ИЛИ БЛЮФРОСТ
(англ. blue frost, «голубой иней»)
Животное, выведенное в результате скрещивания песца с черно-бурой лисицей.
Дизайн этой модели предполагает, что стиль будет служить функциональности, а не наоборот. Пожалуй, единственный чисто декоративный элемент здесь — вышитая на кожаной вставке флорентийская лилия. Эта модель двухсторонняя: темно-синяя сторона выглядит сдержанно и элегантно, насколько может быть элегантным теплый пуховик, светло-серая сторона — контрастно и модно. Длина, объем и стиль куртки разрабатывались специально, чтобы носить ее с формальным костюмом и классическими аксессуарами в темно-синих, серых, холодных темно-коричневых тонах — с одной стороной, и с более яркими и повседневными вещами — с другой. На серой стороне есть специальная кулиска по линии талии: затянув резиновый шнур, можно сделать силуэт облегающим.
Зимний мужской пуховик в первую очередь должен сохранять тепло, и этому подчинены все детали: функциональные карманы и застежки, с которыми можно быстро справиться на морозе, капюшон с меховой опушкой, пояс на талии, согревающий спину. Замшевые накладки на серой стороне выглядят элементом декора, но даже они выполняют свою функцию, защищая одежду от повреждения фиксаторами кулиски. Карманы на каждой из сторон расположены так, чтобы они не накладывались друг на друга и не создавали лишнего объема. В качестве утеплителя использован натуральный гусиный пух, отделка выполнена из натуральной кожи и искусственной замши высокого качества, а опушка капюшона — из меха блюфрост.