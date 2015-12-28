Красная лилия на белом фоне, по одной из версий, появилась на гербе Флоренции в 1260 году, после победы гвельфов над гибеллинами и введения новой конституции. Само название города происходит от латинского Florentia — «Цветущая».

$52 000

Сумма, за которую в апреле 2015 года на аукционе была продана шляпка Вивьен Ли из фильма «Унесенные ветром» вместе с другими предметами из коллекции Джеймса Тамблина, руководившего парикмахерской и гримерной студиями Universal.