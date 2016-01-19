Плащ, VERSACE пиджак и рубашка, STRELLSON брюки, BOSS ботинки, ROCCO P. чемодан, ВИНТАЖ

Далее 7 cекретов стиля Шайи Лабафа Далее 7 уроков стиля от Венсана Касселя ВЕНИЧКА «Ну конечно, все они считают меня дурным человеком. По утрам и с перепою я сам о себе такого же мнения. Но ведь нельзя же доверять мнению человека, который не успел похмелиться! Зато по вечерам — какие во мне бездны! — если, конечно, хорошо набраться за день — какие бездны во мне по вечерам!»

ВЕНЕДИКТ ЕРОФЕЕВ, «МОСКВА—ПЕТУШКИ»

Толстовки, LEVI’S джинсы, UNIQLO домашние туфли, ROCCO P.

АКСЕНТИЙ ИВАНОВИЧ ПОПРИЩИН «О, это коварное существо — женщина! Я теперь только постигнул, что такое женщина. До сих пор никто еще не узнал, в кого она влюблена: я первый открыл это. Женщина влюблена в черта. Да, не шутя. Физики пишут глупости, что она то и то, — она любит только одного черта».

НИКОЛАЙ ГОГОЛЬ, «ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО»

Рубашка, UNIQLO AND LEMAIRE брюки, STRELLSON домашние туфли, ROCCO P. барный стул, VAN KARSEN BY HERITAGE.

Пальто, GUCCI жилет, ANN DEMEULEMEESTER рубашка и брюки, BOSS сапоги, SANTONI

ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ СОЛЕНЫЙ «Когда я вдвоем с кем-нибудь, то ничего, я как все, но в обществе я уныл, застенчив и… говорю всякий вздор. Но все-таки я честнее и благороднее очень, очень многих. И могу это доказать».

АНТОН ЧЕХОВ, «ТРИ СЕСТРЫ»

Шапка, UNIQLO рубашка, ANN DEMEULEMEESTER пиджак и шарф, BOSS брюки, PRADA сапоги, PREMIATA

АЛЕША КАРАМАЗОВ «Вам много говорят про воспитание ваше, а вот какое-нибудь этакое прекрасное, святое воспоминание, сохраненное с детства, может быть, самое лучшее воспитание и есть. Если много набрать таких воспоминаний с собою в жизнь, то спасен человек на всю жизнь».

ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ, «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»

Рубашка, CEREMONY BY D’S DAMAT халат, DEREK ROSE брюки, STRELLSON

ИЛЬЯ ИЛЬИЧ ОБЛОМОВ «Как, всю жизнь обречь себя на ежедневное заряжанье всесветными новостями, кричать неделю, пока не выкричишься? Сегодня Мехмет-Али послал корабль в Константинополь, и он ломает себе голову: зачем? Там роют канал, тут отряд войска послали на Восток; батюшки, загорелось! Лица нет, бежит, кричит, как будто на него самого войско идет. Рассуждают, соображают вкривь и вкось, а самим скучно — не занимает это их; сквозь эти крики виден непробудный сон!»

ИВАН ГОНЧАРОВ, «ОБЛОМОВ»