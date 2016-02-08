Замшевая куртка Алена Делона

Отдавая должное цикличности мужской моды , Esquire выбирает героев из недавнего прошлого в вещах , которые можно купить прямо сейчас. В этом выпуске — замшевые куртки , как у Алена Делона в фильме « Бассейн».