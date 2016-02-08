Стиль Гардероб Замшевая куртка Алена Делона Отдавая должное цикличности мужской моды, Esquire выбирает героев из недавнего прошлого в вещах, которые можно купить прямо сейчас. В этом выпуске — замшевые куртки, как у Алена Делона в фильме «Бассейн». одежда DSQUARED2 102 940 рублей MAISON MARGIELA 163 539 рублей OLIVER SPENCER £525 OFFICINE GENERALE £713 RAG & BONE £633 BOTTEGA VENETA £2092 CARVEN 101 441 рубль LANVIN 209 377 рублей ERMENEGILDO ZEGNA 174 804 рубля RICHARD JAMES £913 одежда одежда 8 февраля 2016 Далее 7 cекретов стиля Шайи Лабафа