

Плащ и джемпер, PRADA джинсы, LEVI’S кроссовки, ADIDAS кресло, FAUTEUIL BY COSMO

Я вырос в Риге, а в отношении одежды этот город намного симпатичней, чем Москва. У меня есть убеждение, что свои лучшие вещи — бушлаты, тренчи, плащи — дизайнеры шьют именно для такой погоды. Когда в Москве носить плащ? А в Риге, да и во всей континентальной Европе, эти вещи можно носить практически бесконечно.

В 15 лет я мечтал об американском трековом велосипеде, который моему товарищу привез брат, моряк дальнего плавания. Товарищ решил продать велосипед за очень большие деньги, двести рублей, — зарплата моей мамы в то время была девяносто. Чтобы накопить на него, я подрабатывал на заводе, выпускавшем радиоприемники. У этого завода была удивительная столовая, лучшая в мире, — многие приходили в нее как в кулинарию. Прошло 25 лет, и нет уже ни этого завода, ни приемников, ни столовой. А велосипед на ходу, как новый, и сейчас на нем катается мой сын. Думаю, это самое удачное вложение в моей жизни.

В моем гардеробе больше всего бушлатов — в разных интерпретациях, есть даже джинсовый. Наверное, дело в том, что в армии я служил в Крыму водолазом и все время носил бушлат. Но это еще и самый удобный предмет верхней одежды — у какого другого есть такой прекрасный воротник, закрывающий ползатылка?

Я постоянно гоняюсь за одеждой марки Willis & Geiger, которой не существует уже почти сорок лет. Эта компания с 1902 года производила экипировку для экспедиций, они шили кожаные штаны, подбитые мехом альпаки, для альпийских летчиков, теплые куртки для исследователей. Специально для этой марки Эрнест Хемингуэй разработал дизайн куртки для сафари. В 1980-е компания, к сожалению, прекратила свое существование, но до сих пор на eBay можно купить абсолютно новые вещи этой марки с бирками.