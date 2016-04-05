У меня очень консервативный стиль. Самое радикальное, что мне приходилось надевать, — шуба и меховая шапка. Это было на съемках рекламы.

Я люблю классические костюмы — у меня их пять или шесть, и я останавливаю себя от покупки новых. Надеть их удается редко: ездить в костюме на тренировку и просто так сидеть в машине красивым не имеет смысла. Любимой марки или портного у меня нет, важнее цвет: долгое время мне нравились темно-синие и серые костюмы, а сейчас я стал носить и более яркий цвет, почти голубой.

Когда мне было 13 лет, в моде были бомберы, но родители не могли вот так взять и купить мне красивый бомбер — я ждал его целый год. А когда в 18 лет я получил первые деньги в ЦСКА, я сразу пошел на ближайший рынок и оставил там ползарплаты. Купил черный свитер.

В отличие от жены я всегда четко знаю, что мне нужно, и провожу в магазине не больше тридцати минут. Правда, жена запретила мне покупать одежду детям — потому что я беру сразу много разных вещей, которые они потом не носят.

Если у меня есть какая-то вещь и она в хорошем состоянии, зачем мне еще одна точно такая же?