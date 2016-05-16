Костюм, DIOR ботинки, DOUCAL’S часы, LONGINES ELEGANT COLLECTION

Костюм, PAUL SMITH рубашка, BOSS галстук-бабочка, VAN LAACK ботинки, SANTONI

«Я не хочу видеть на мужчине одежду. Я хочу видеть самого мужчину. Есть люди, которые превратили умение одеваться в искусство, для них это способ самовыражения. Но мне больше нравится, когда одежда сливается с человеком и ты ее не замечаешь».

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«Когда на съемках меня наряжают в исторический костюм — юбка, еще одна юбка, корсет, сорочка, булавки, иголки, — я всегда думаю, как же люди существовали во времена, когда их нужно было втроем одевать? Но вообще мне нравится размышлять не о прошлом, а о будущем одежды. Представляете, когда-нибудь изобретут баллончики, из которых одежду можно будет брызгать на тело, и наши потомки будут удивляться: как они ходили в этих тряпках».

Костюм, EMPORIO ARMANI рубашка, ботинки, BRUNELLO CUCINELLI галстук, DIOR HOMME

Жилет, RALPH LAUREN майка, BRUNELLO CUCINELLI брюки, BOSS часы, LONGINES DOLCE VITA

«Конечно, в одежде есть клише, которое все обсуждают и осуждают. Но если Джуд Лоу вдруг наденет сандалии с носками, мы все скажем: «Как круто!» Есть в этом бизнесе немного лицемерия. А еще, конечно, что можно Юпитеру, не всегда можно быку».

Костюм, PAUL SMITH сандалии, EMPORIO ARMANI

«Мода всегда так поворачивается, что ты однажды наденешь то, что раньше считал некрасивым. Но вот сейчас я не люблю, когда платье надевают на штаны: мне на подсознательном уровне это кажется асексуальным. Впрочем, от того, что кто-то не очень красиво оделся, никто еще не умер. Так, остался чуть-чуть эстетически задет».

Блейзер, LOUIS VUITTON

рубашка, брюки, MIU MIU

галстук, PAUL SMITH