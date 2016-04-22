Режиссер и хореограф ОЛЕГ ГЛУШКОВ
Оператор и монтажер
Художники ВАДИМ ВОЛЯ, ОЛЬГА-МАРИЯ ТУМАКОВА
Сценарий ВАДИМ ВОЛЯ, ОЛЬГА-МАРИЯ ТУМАКОВА, ОЛЕГ ГЛУШКОВ
Музыка ARVO PÄRT «PARI INTERVALLO»
В основу сериала лег одноименный спектакль. Как сообщают авторы, все совпадения случайны, а речь идет о жизни и смерти некоего космонавта Николая Гагарина.
12 подвигов Гагарина. Эпизод 2. Космос
Ровно 55 лет назад состоялся первый полет человека в космос. Во втором эпизоде совместного веб-сериала Esquire и Олега Глушкова молодые космонавты отправляются в безвоздушное пространство.
Режиссер и хореограф ОЛЕГ ГЛУШКОВ