Режиссер и хореограф ОЛЕГ ГЛУШКОВ

Оператор и монтажер СЕРГЕЙ КОСТРОМИН

Художники ВАДИМ ВОЛЯ, ОЛЬГА-МАРИЯ ТУМАКОВА

Сценарий ВАДИМ ВОЛЯ, ОЛЬГА-МАРИЯ ТУМАКОВА, ОЛЕГ ГЛУШКОВ

Музыка ARVO PÄRT «PARI INTERVALLO»

В основу сериала лег одноименный спектакль. Как сообщают авторы, все совпадения случайны, а речь идет о жизни и смерти некоего космонавта Николая Гагарина.

