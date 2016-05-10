Примерно в 13 лет я сильно впечатлился стилем alternative, и с тех пор мой внешний вид мало изменился. Хотя в последнее время я стал одеваться строже, а на какие-то вещи не решился бы вовсе. Например, в 17 лет у меня были проколоты бровь и губа — сейчас меня пугает сама мысль об этом.

У меня была детская мечта: открываешь шкаф, а там ряды кроссовок. Теперь у меня есть такой шкаф, я даже разработал собственную систему классификации, по цветам: на черных кроссовках — черные стикеры, на белых — белые. Самое смешное, что я постоянно ношу лишь несколько любимых пар, а около двадцати не надевал ни разу.

Гастрольный график влияет на мой гардероб: как минимум раз в неделю я улетаю из Москвы, поэтому заранее продумываю детали. Лучше иметь в запасе удобные и легкие вещи без лишних застежек.

У меня больше десяти часов Casio, в том числе несколько одинаковых моделей. Джинсы я тоже раньше покупал по три-четыре пары сразу. Кепок у меня около двадцати — может, и больше, я их часто теряю.

Чтобы выглядеть необычно, в нашей юности требовалось много времени и усилий. Если у тебя были старые Casio и узкие джинсы, это значило, что ты очень постарался. А сейчас это значит, что у тебя есть двадцать долларов и ты зашел в American Apparel.