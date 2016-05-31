В 1923 году Великое землетрясение Канто нанесло сильный ущерб Японии, находящейся в экономическом кризисе после Первой мировой войны. Стихия (самая разрушительная за всю историю страны) сравняла с землей Токио и Йокогаму и унесла более 100 тысяч жизней. В том же году семья шестилетнего Тадао Касио переехала из деревни Уэда в столицу — отстраивать город заново. В 14 лет будущий основатель Casio поступил учеником в механическую мастерскую и был направлен хозяином предприятия на вечернее отделение технического училища. Днем он работал, а по ночам учился. Касио научился делать все, что выпускал завод: вазы, кастрюли, котлы и даже электрические лампочки и маленькие генераторы для велосипедов. В то время велосипед был основным видом транспорта для десятков миллионов японцев, а качество ламп и велогенераторов, которые выпускал Тадао, было столь высоко, что вскоре он заключал субконтракты на их производство и поставку. Касио довел себя до истощения: военная комиссия признала его негодным к службе из-за недостатка мышечной массы. В довоенной милитаристской Японии императора Сёва это было равносильно позору. Во время войны он изготавливал на токарном станке детали для самолетов, а после — основал в Токио компанию Kashio Seisakujo, которая, выйдя на международный рынок, была переименована в Casio.

Рождение часов Casio

Далее 7 cекретов стиля Шайи Лабафа Далее 7 уроков стиля от Венсана Касселя В 1974 году вышла первая модель наручных часов компании — Casiotron с цифровым жидкокристаллическим LSI-дисплеем. Ее боковые кнопки стального корпуса меняли информацию на дисплее, выводя на него не только индикацию часов и минут, но и показания секундомера, а также числа, дня недели месяца. Другой особенностью Casiotron стал вечный календарь. Компания импортировала измененный модуль «вечника» из своих электронных калькуляторов. Стоили часы около 65 000 йен (900 долларов по тогдашнему курсу). В 1980-е часы Casio с калькулятором и мини-клавиатурой под дисплеем были непременным атрибутом успешного советского человека, как «Жигули» или «Волга». Модель исполняла десятки мелодий популярных хитов. Как и в других случаях, опция позаимствована из синтезаторов и электронных пианино, в которых компания поднаторела ранее.

G-Shock — боевой трансформер

В 1983 году Casio выпустила первые наручные часы G-Shock — DW-5000C, разработанные инженером Кикуо Ибе. В их основе лежит концепция трех десяток: десятилетний срок работы батарейки, водонепроницаемость на глубине до десяти атмосфер, ударопрочность при падении с десяти метров. Сегодня G-Shock состоит из нескольких линеек. Gravitymaster, например, разработана совместно с пилотами Королевских ВВС Великобритании. Трехмерный циферблат помогает быстро считать показания, в то время как стрелки часов продолжают показывать точное время даже при воздействии больших центробежных сил. Хронограф имеет функцию flyback: чтобы обнулить прежние показания и начать новый отсчет, достаточно один раз нажать на кнопку (в обычных хронографах требуется три последовательных нажатия на две кнопки). В часах есть встроенный компас, гибридный датчик радио- и GPS-синхронизации времени, а также указатель мирового времени с кодами 27 городов, куда часто летают авиакомпании Международной ассоциации воздушного транспорта IATA. Переведенный в автоматический режим, этот индикатор самостоятельно определяет, в какой точке мира вы находитесь, и корректирует показания времени. Линейка MT-G обладает теми же функциями, однако корпус сделан из стали: часы максимально ударопрочные, виброустойчивые и лаконичные. Корпус отполирован по технологии sallaz: он не царапается и не бликует на солнце. На внутренней стороне браслета из нержавеющей стали — полимерные вставки, чтобы рука чувствовала себя комфортно. На выставке Baselworld компания представила две новинки. Первая — G-Shock MRG-G1000RT из перекристаллизованного сплава титана, алюминия и ванадия. Темно-синее DLC-покрытие часов мерцает ночью. Корпус декорирован узором «ни», украшавшим самурайские мечи. Вторая — Casio G-Shock X Marcelo Burlon — результат сотрудничества компании с итальянским дизайнером Марсело Бурлоном. 3D-окраска корпуса и браслета из особо прочного каучука имитирует змеиную чешую. Базовой моделью послужила GA-100 с автоматической светодиодной подсветкой, будильником и вечным календарем.

Рекорды