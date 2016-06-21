Главный предмет в мужском гардеробе — это темно-синий пиджак на двух пуговицах. Вокруг него можно выстроить весь образ, вне зависимости от вашего стиля. В моем случае он помогает создавать разнообразные вариации на тему классики: свежая белая рубашка, темные джинсы, какой-нибудь аксессуар или яркая деталь. Выходит эклектично, но не слишком вычурно.

Классическое пальто никогда не устареет. Лучше силуэта не придумать.

Единственная вещь, без которой я не могу выйти из дома, — это iPhone. Уже и не вспомню, как мы без него жили. Это больше чем средство связи с семьей и друзьями, это еще и рабочий инструмент.

С начала 1990-х джинсовые вещи и футболки Tommy Hilfiger носят все звезды хип-хопа — от Тупака Шакура до Снуп Догга. Но я никогда не был поклонником одного стиля или одной эпохи в музыке: наряду с Дэвидом Боуи, The Rolling Stones и Led Zeppelin я слушаю Алишу Киз, Сэма Смита и Бейонсе. Благодаря моим детям я по-прежнему в курсе всех новинок.

Я всегда хотел, чтобы моя марка была связана с поп-культурой. В этом особенно сильно на меня повлиял Энди Уорхол. Мы познакомились в конце 1970-х, когда я только переехал в Нью-Йорк. Никто не умел готовить поп-культуру так, как Энди: он сводил вместе моду, искусство, музыку, развлечения, знаменитостей и веселье. Я смотрел на Энди и повторял за ним.

Я занимаюсь йогой и избегаю стрессов. Если есть проблема, я решаю ее незамедлительно. Как говорится, не хочу жить с обезьяной на шее. Это, кстати, английское выражение или американское? Наверное, английское. Все наши фразеологизмы английские, кроме «Йоу!».