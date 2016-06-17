РОМАН ТРУШЕЧКИН

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Далее 7 cекретов стиля Шайи Лабафа Далее 7 уроков стиля от Венсана Касселя «Комментатор не может позволить себе заиграться, потерять почву под ногами. Самый явный пример в моей практике — матч между Польшей и Россией на чемпионате Европы 2012 года. Игра была нервной, меня захлестывали эмоции, и когда в ворота Польши поставили штрафной и Аршавин собирался ударить, я сказал: «Андрей Сергеевич, пожалуйста, исполните». После мне сделали замечание, ведь прямое обращение недопустимо — комментатор не должен быть трибуном».

СЕРГЕЙ КРИВОХАРЧЕНКО

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ПАВЕЛ ЗАНОЗИН

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СЕРГЕЙ КРИВОХАРЧЕНКО Костюм, BOSS галстук, PAL ZILERI рубашка, DANIEL HECHTER ботинки, A. TESTONI «Несколько лет назад я комментировал матч чемпионата Франции. Играли команды уровня «Ренна» или «Эвиана» — во всяком случае, на экране я видел их впервые в жизни. В какой-то момент меня переклинило, и я стал называть тренера одной из команд фамилией ее старого наставника. Представьте, если бы на матче ЦСКА я весь тайм называл Слуцкого Газзаевым — был бы грандиозный скандал. Но так как чемпионат Франции мало кому интересен, я не получил ни одного замечания». ПАВЕЛ ЗАНОЗИН Костюм, PAL ZILERI рубашка, TOMMY HILFIGER галстук, STRELLSON ремень, LOUIS VUITTON ботинки, PANTANETTI «Один раз я заснул в прямом эфире. Эта история — ночной кошмар всех комментаторов. С двух до четырех утра я комментировал матч Лиги чемпионов «Лион» — «Хапоэль», встреча была очень скучной, и с середины второго тайма я непроизвольно ушел в астрал. Отключился, но продолжал говорить. В тот момент, когда я проснулся, последнее сказанное мной слово было «свадьба». Я попробовал увязать его с происходящим на поле, но ничего не вышло. Сделал паузу секунд на десять — и продолжил как ни в чем не бывало».

МИХАИЛ ПОЛЕНОВ

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«Как-то я комментировал матч «Эвертона», за который играл защитник Джозеф Йобо. В одном из эпизодов я сказал: «У Йобо может быть тяжелая травма». Потом только понял, что прозвучало двусмысленно. Иногда и в слове «блестящий» проскочит другая буква — может случиться с каждым, но, конечно, надо себя сдерживать. Наша профессия редкая и уникальная, ее нельзя дискредитировать. Кодекс существует, и его надо чтить, как говорил Остап Бендер».

ВЛАДИМИР СТОГНИЕНКО

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«Важные матчи обрушились на меня достаточно рано, но я до сих пор помню, как в 2007 году во время финала Лиги чемпионов в Афинах я зачем-то сказал, что его транслируют 50 камер, хотя на самом деле их было около 30. Ошибка была досадной еще и потому, что в следующем году финал того же турнира, проходящий в Москве, должны были транслировать рекордные 42 камеры, а мои слова бросали тень на этот не самый важный, но все же рекорд».

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РОМАН ГУТЦАЙТ

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«Одну мою ошибку помнят все коллеги и даже используют в своих репортажах. Это был матч «Мордовия» — ЦСКА. Я долго готовился, даже позвонил друзьям, которые общаются с Леонидом Слуцким и игроками, чтобы разузнать интересные детали. В итоге получил то, что называют синдромом переподготовки. Короче говоря, я произнес сумасшедшую фразу: «Если ЦСКА забивает и не пропускает, то непременно выигрывает». Смысл ее был в следующем: по статистике если армейцы на этом этапе сезона забивали первыми, то уже не пропускали».