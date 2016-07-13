Сын композитора-неудачника и актера, сыгравшего в нескольких мыльных операх, Кристиан Слэйтер с восьми лет снимался в телесериалах и играл на Бродвее. Его первым заметным фильмом стала экранизация романа Умберто Эко «Имя розы», главную роль в которой исполнил Шон Коннери. Признание, а вместе с ним и амплуа трудного подростка актеру принесла картина Майкла Леманна «Смертельное влечение». В 1990-х на Слэйтера один за другим обрушились роли в больших фильмах — «Интервью с вампиром», «Настоящая любовь», «Дикое сердце», — а критики сравнивали его с молодым Джеком Николсоном. Но вскоре наркотики и алкоголь, а вместе с ними и проблемы с законом стали привлекать внимание к Слэйтеру чаще, чем актерские работы. На экране он появлялся только в эпизодических ролях во второсортном кино.

«На моем кольце сделана надпись: «Все пройдет, и это тоже пройдет», — говорит 46-летний актер. — Беззаботные дни быстро проходят, как проходят и трудные — надо только перетерпеть».

Вернуться в обойму Слэйтеру помогла вышедшая в 2013 году «Нимфоманка» Ларса фон Триера, в которой он сыграл отца Джо — страдающей нимфоманией героини в исполнении Шарлотты Генсбур. А в минувшем году на канале USA Net­work стартовал сериал «Мистер Робот», за который Слэйтер уже получил премию «Золотой глобус». Актер играет анархиста, главу подпольной группы кибертеррористов, в которую завербовал депрессивного социопата, инженера кибербезопасности днем и одаренного хакера ночью. Сам Слэйтер, впрочем, обеспокоен проблемами безопасности в сети: «Интернет может стать опасным оружием в руках преступников. Вспомните взлом серверов Sony, когда хакеры украли личные данные сотрудников компании и членов их семей».

Премьера второго сезона «Мистера Робота» в США состоится 13 июля.