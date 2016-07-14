Я люблю черное. В моем гардеробе нет ярких вещей. Но не думаю, что это следствие особого питерского стиля: по‑моему, петербуржцы, наоборот, одеваются кричаще разноцветно и неинтересно.

В юности черные ботинки Dr. Martens были для меня чем-то недостижимым. Свою первую пару я купил в 1991 году у одного англичанина-студента, кажется, за 70 долларов — он поиздержался и распродавал всю свою одежду. Вообще я люблю секонд-хенды: в Лос-Анджелесе классные, туда надо ехать.

Мне повезло дружить с тимуром новиковым а «Новые художники» много внимания уделяли моде. Искусствовед Андрей Хлобыстин даже ввел термин «петербургский дендизм». В силу какой-то лености я не был последователем этого направления, но оно, конечно, замечательно. Главным денди и эстетическим ориентиром был Георгий Гурьянов, барабанщик группы «Кино». Всегда, в любой ситуации — в восемь утра после разнузданной вечеринки или вечером в ресторане, — он выглядел безупречно. Все деньги он тратил на пластинки, наркотики и одежду.

Денис Симачев, с которым мы сотрудничали, однажды подарил мне брюки. Я надел их и начал делать стойку на руках. И брюки порвались у меня как раз в исключительном месте. Это было довольно смешно и страшно трогательно. Мне пришлось скрываться, прикрываясь какими-то свитерами.

Сейчас в моду возвращаются 1980-е. Если вы спрашиваете, как я к этому отношусь, я к этому отношусь хорошо — я за движняк.