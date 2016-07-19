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Далее 7 cекретов стиля Шайи Лабафа Далее 7 уроков стиля от Венсана Касселя МАРИЯ ВЕРЧЕНОВА, ГОЛЬФ «Все детство я занималась балетом, а на гольф отвел меня отец. На поле, как и у станка, приходилось бесконечно заниматься: солнце заходит, а я все стою и отбиваю мячи. Зато я стала первой женщиной из России, которая пробилась на мировые турниры. И когда пришла новость о том, что гольф стал олимпийским видом спорта, я сразу представила себя с флагом на стадионе».

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ДМИТРИЙ ПОЛЯНСКИЙ, ТРИАТЛОН «Поначалу мне жутко не нравился спорт: родители отдали нас с братом в плавание, но я часто прогуливал тренировки, а плавки мочил, чтобы они не узнали. Потом привык, а когда я стал выполнять разряды, появилась цель. В какой-то момент мы достигли предела в плавании, перешли в триатлон и на первых же соревнованиях захватили пальму первенства».

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ДЕНИС ДМИТРИЕВ, ВЕЛОСПОРТ «Я люблю сладкое, и перед важными соревнованиями мне приходится сбрасывать вес: лишь в конце рабочей недели, если доволен тренировками, награждаю себя десертом. К счастью, в Америке, где у нас часто проходят сборы, бум здорового питания, и в магазинах Whole Foods продают шоколадный брауни без сахара. Я на него совершенно подсел».

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НАТАЛЬЯ ИЩЕНКО, СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ «Хотя для меня это уже третья Олимпиада, я все равно волнуюсь. В этой дисциплине Россия — мировой лидер, и к нашему выступлению приковано пристальное внимание. Для успеха важна каждая деталь: в закрытых бассейнах может быть душно, а в открытых приходится выступать и в дождь. Вода тоже разная: бывает прозрачная и легкая, а бывает тяжелая, даже вязкая».

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ВЛАДИМИР МАЛЬКОВ, БАДМИНТОН «Когда я начал заниматься бадминтоном, знакомые футболисты и хоккеисты постоянно спрашивали: «Бадминтон? С воланчиком и ракеткой на песке играешь?» Но я просто приглашаю всех в зал, там быстро приходит понимание, что бадминтон — это не пляжная забава: обычно мы пробегаем по десять километров за матч, причем с рывками, в рваном темпе».

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СЕРГЕЙ ФЕДОРЦЕВ, АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ «Первое время в греб­ле меня больше всего привлекала возможность оставаться после тренировок и плавать до вечера. Но когда меня взяли в училище олимпийского резерва, пришлось уже тренироваться серьезно. Олимпиада в Рио для меня четвертая. Гребля вообще считается возрастным видом спорта, в ней главное — техника».

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СВЕТЛАНА РОМАШИНА, СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ «Каждый раз о следующих Играх я начинаю думать, как только заканчиваются предыдущие. Работа над номером начинается с выбора образа, потом уже под него мы ищем музыку. И то, и другое мы держим в секрете, потому что все норовят что-нибудь у нас украсть. На последнем чемпионате Европы три спортсменки выступали под одну и ту же песню Je suis mal­ade».

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АЛЕКСАНДР МАРКИН, ВОЛЕЙБОЛ «На первом же занятии по волейболу мне отбили желание тренироваться на целый год: нас заставили бегать по залу и отрабатывать что-то у стенки. А потом в секции сменился тренер, меня пригласили снова, и мы начали сразу с игры. Так я и остался, хотя скучные упражнения до сих пор никуда не делись — на последнем сборе в Анапе мы десять дней мяча не видели».

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ИГОРЬ ПОЛЯНСКИЙ, ТРИАТЛОН «Для триатлона важны погодные условия, поэтому я рад, что в Бразилии в августе зима — обещают не выше 28 градусов. На соревнованиях в жарких странах я сходил с дистанции, а один раз в Индонезии даже упал в обморок. Там было под 40 градусов, ужасно душно. Я прошел всю дистанцию, но за пару километров до финиша потерял сознание от теплового удара».

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