В 2016 году у Киллиана Мерфи сразу два юбилея: в мае ему исполнилось сорок лет, а в сентябре двадцатилетие отметит театральная постановка, которая сделала ирландского актера знаменитым не только в родном Корке, но и во всей Великобритании. Впрочем, меньше всего Мерфи любит перебирать собственные достижения: «Я не из тех, кто оглядывается назад. Ностальгия — это смерть».

Без сожаления он вспоминает и о том, как после школы актерскую карьеру предпочел музыкальной. Хотя театром Мерфи увлекся в 12 лет, играть на гитаре и писать песни он начал еще в 10. В 1996 году его рок-группе The Sons of Mr. Greengenes предложили подписать контракт на пять альбомов, однако в последний момент Мерфи отказался. Зато ответил согласием на приглашение драматурга Энды Уолша исполнить главную роль в пьесе «Дискосвиньи» — после премьеры спектакль отправился на гастроли в Лондон, а на актера-дебютанта посыпались предложения.

В 2002 году, снявшись уже в дюжине фильмов, Киллиан Мерфи получил главную роль в картине «28 дней спустя» Денни Бойла, в 2005-м оказался среди номинантов «Золотого глобуса» за драму «Завтрак на Плутоне». В том же году случился и большой голливудский дебют — Кристофер Нолан утвердил актера на роль Пугала в своей трилогии о Бэтмене. В результате Мерфи снялся уже в пяти фильмах режиссера, включая триллер «Начало». При этом музыка из его жизни не исчезла совсем: он по-прежнему сочиняет песни; чтобы погрузиться в новую роль, всегда составляет для нее плей-лист, а в гангстерском сериале «Острые козырьки» не только играет главу банды, но и участвует в подборе саундтрека. В конце мая телеканал BBC продлил сериал сразу на два года, но главное достижение, уверен актер, еще впереди: «Эта вера позволяет мне сохранять интерес к жизни, быть голодным до всего нового, искать и развиваться».